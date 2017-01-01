Локация: г. Пльзень
Специальность: Оператор по сборке кондиционеров
Время работы: 8 - 10 - 12 часов в сутки, сверхурочно по желанию — суббота и воскресенье
Требования для сотрудников: хорошее зрение, с медицинским подтверждением (возможно подтверждение на месте), с возможностью работать в ночное время,
Без знания языка. Работа на длительный период.
Заработная плата: — 95 корун / час, при сверхурочной работе можно получать — 30000 корун / месяц;
Аванс каждую неделю 1000 - корун. Оплата каждого месяца — между 20 и 25 числом месяца наличными;
Жилье: 2 - 3 человека в комнате. Предоставляет работодатель, в конце месяца стоимость проживания высчитывается из заработной платы - 4000 корун;
Преимущества: многолетняя работа, чистая и теплая атмосфера, столовая — меню обеда 60 - 70 корун.
Условия работы: работа в положении стоя, монтаж кондиционеров
+38 050 382 25 55 — Viber, Звонки
+38 096 382 25 58 — Звонки
Анна
carmen.travel.cv@gmail.com
+380503822555