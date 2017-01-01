Оператор по сборке кондиционеров

Время работы: 8 - 10 - 12 часов в сутки, сверхурочно по желанию — суббота и воскресенье

Требования

Требования для сотрудников: хорошее зрение, с медицинским подтверждением (возможно подтверждение на месте), с возможностью работать в ночное время,

Без знания языка. Работа на длительный период.

Заработная плата: — 95 корун / час, при сверхурочной работе можно получать — 30000 корун / месяц;

Аванс каждую неделю 1000 - корун. Оплата каждого месяца — между 20 и 25 числом месяца наличными;

Жилье: 2 - 3 человека в комнате. Предоставляет работодатель, в конце месяца стоимость проживания высчитывается из заработной платы - 4000 корун;

Преимущества: многолетняя работа, чистая и теплая атмосфера, столовая — меню обеда 60 - 70 корун.