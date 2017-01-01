Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 21 °C
Подобные вакансии
ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА ДО 3,5 Т ИЛИ 5 Т- Завод Coca Cola,Прага
Europa Workintense
Praha 1
Операторы на склад и на линию производства завод BMW
Plzeň-sever
Рабочие на металлургический комбинат: уборщики, фасовщики, сортировщики.
Металлургический Комбинат
Praha 1
Мастер по обработке дерева
K.R.U.G. s.r.o.
Praha 1
складники и автокарщики
Praha 1

Оператор по сборке кондиционеров

Размещено Сегодня 13:41
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник, Слесарь, Контролёр ОТК
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Carmen Travel
Описание

Локация: г. Пльзень

Специальность: Оператор по сборке кондиционеров

Время работы: 8 - 10 - 12 часов в сутки, сверхурочно по желанию — суббота и воскресенье

Требования

Требования для сотрудников: хорошее зрение, с медицинским подтверждением (возможно подтверждение на месте), с возможностью работать в ночное время,

Без знания языка. Работа на длительный период.

Заработная плата: — 95 корун / час, при сверхурочной работе можно получать — 30000 корун / месяц;

Аванс каждую неделю 1000 - корун. Оплата каждого месяца — между 20 и 25 числом месяца наличными;

Жилье: 2 - 3 человека в комнате. Предоставляет работодатель, в конце месяца стоимость проживания высчитывается из заработной платы - 4000 корун;

Преимущества: многолетняя работа, чистая и теплая атмосфера, столовая — меню обеда 60 - 70 корун.

Условия

Условия работы: работа в положении стоя, монтаж кондиционеров

Дополнительная информация

+38 050 382 25 55 — Viber, Звонки
+38 096 382 25 58 — Звонки

Контакты:

Анна

carmen.travel.cv@gmail.com

+380503822555



Мобильная версия