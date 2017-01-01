Менеджер по продажам

Описание

Менеджера по продажам. Группа компаний с восьмилетним опытом работы на Чешском рынке недвижимости приглашает на работу менеджера по продажам. Нашей компании требуются люди с активной жизненной позицией, желающие проявить себя и нацеленные на результат. Мы предоставляем :

• Базу клиентов

• Фиксированную заработную плату 15 000 Kč и % от совершенных сделок

(при условии продажи 2 объектов в месяц минимальный доход составит 50 000 Kč).

• По договорённости возможен гибкий график работы.

• Полное обучение

• Возможность карьерного роста

Присылайте свои резюме (на русском языке) с фото (обязательно) на e-mail.

Контакт: marina@atrua.cz

Наши требования:

• Грамотная устная и письменная речь (русский язык)

• Знание чешского языка

• Высокие коммуникативные навыки

• Пунктуальность

• Стрессоустойчивость

• Мобильность

• Инициативность

• Приветствуется успешный опыт работы с клиентами (телефонные переговоры, холодные звонки и т.д.), но рассматриваются кандидаты без опыта работы