Будущий эксперт по аренде недвижимости в Праге

Хочешь реализовать себя в сплоченной, социально-ответственной, амбициозной и просто няшной команде, целью которой является постройка собственного города? Команда агентства недвижимости «Home Real Estate» ищет сотрудника на позицию менеджер отдела аренды на полный рабочий день, чьей священной обязанностью будет дарить людям уютные гнездышка. Присоединяйся к нам!

Требования

Кого мы ищем:

• Человека, который свободно говорит по-чешски и желательно по-английски

• Ответственного, коммуникабельного человека, который умеет работать в режиме многозадачности и не пойдет пить кофе, пока не будут решены приоритетные задачи по клиентам.

• Основные его качества: честность, справедливость, дружелюбие, целеустремленность.

• Всему остальному научим

Если к резюме ты приложишь пару слов с неформальным рассказом о себе, ты однозначно выделишься среди всех стандартных откликов. И вот ты уже на собеседовании, и твои мечты о работе в хорошей стабильной компании, в коллективе профессионалов начинают сбываться.