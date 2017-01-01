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Web model

Размещено 21 августа 13:12
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Модель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Tiptop studio
Описание

Девушки! Хотите зарабатывать от 20000 крон в месяц при неполной занятости? Улучшать коммуникативные навыки, получать кучу подаков, бонусов и работать в роскошных условиях?

Требования

Привлекательность и общительность
- Базовое знание английского
-Желание расти и развиваться;)

Условия

Высокую заработную плату( выплаты аж до 75%)
-Гибкий график ( вы сами выбираете рабочие дни и их колличество, возможность работать как в дневные так и ночные смены)
-Бесплатное обучение, тренинги и профессиональные фотосъемки
-Индивидуальный подход к каждой модели, создание желаемого образа
-Возможность самостоятельно выбрать категорию ( non adult/adult)
- Дружный коллектив и отличное настроение!

Контакты:

Svetlana

iliashenko.svetlana@yandex.ru



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