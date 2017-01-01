Девушки! Хотите зарабатывать от 20000 крон в месяц при неполной занятости? Улучшать коммуникативные навыки, получать кучу подаков, бонусов и работать в роскошных условиях?
Привлекательность и общительность
- Базовое знание английского
-Желание расти и развиваться;)
Высокую заработную плату( выплаты аж до 75%)
-Гибкий график ( вы сами выбираете рабочие дни и их колличество, возможность работать как в дневные так и ночные смены)
-Бесплатное обучение, тренинги и профессиональные фотосъемки
-Индивидуальный подход к каждой модели, создание желаемого образа
-Возможность самостоятельно выбрать категорию ( non adult/adult)
- Дружный коллектив и отличное настроение!
Svetlana
iliashenko.svetlana@yandex.ru