Девушки! Хотите зарабатывать от 20000 крон в месяц при неполной занятости? Улучшать коммуникативные навыки, получать кучу подаков, бонусов и работать в роскошных условиях?

Условия

Высокую заработную плату( выплаты аж до 75%)

-Гибкий график ( вы сами выбираете рабочие дни и их колличество, возможность работать как в дневные так и ночные смены)

-Бесплатное обучение, тренинги и профессиональные фотосъемки

-Индивидуальный подход к каждой модели, создание желаемого образа

-Возможность самостоятельно выбрать категорию ( non adult/adult)

- Дружный коллектив и отличное настроение!