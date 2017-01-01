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Диспетчер – экспедитор

Размещено 21 августа 13:15
Тип занятости
Полный день
Профессия
Логист, Экспедитор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Транспортной компании требуется диспетчер – экспедитор. Требования к кандидатам: отличное знание русского языка (носитель), чешского и английского (хорошее), ответственность, коммуникабельность, способность быстро реагировать на изменения в рабочем процессе, стрессоустойчивость.

Требования

Обязанности: организация движения автопарка; экспедирование грузов; административная работа по содержанию автопарка; поиск новых клиентов для экспедирования и перевозки грузов; работа с существующей клиентской базой.

Условия

Гарантируем достойную оплату + % по результатам собеседования.

Контакты:

Антон

hr@itmlogistics.cz



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