Транспортной компании требуется диспетчер – экспедитор. Требования к кандидатам: отличное знание русского языка (носитель), чешского и английского (хорошее), ответственность, коммуникабельность, способность быстро реагировать на изменения в рабочем процессе, стрессоустойчивость.
Обязанности: организация движения автопарка; экспедирование грузов; административная работа по содержанию автопарка; поиск новых клиентов для экспедирования и перевозки грузов; работа с существующей клиентской базой.
Гарантируем достойную оплату + % по результатам собеседования.
Антон
hr@itmlogistics.cz