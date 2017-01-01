Описание

Транспортной компании требуется диспетчер – экспедитор. Требования к кандидатам: отличное знание русского языка (носитель), чешского и английского (хорошее), ответственность, коммуникабельность, способность быстро реагировать на изменения в рабочем процессе, стрессоустойчивость.