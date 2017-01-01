Требуется риелтор

Описание

Ищете интересную работу?

Вы готовы получать новые знания и опыт, а также открыты для общения с новыми, интересными людьми?

В нашем агентстве недвижимости открыта вакансия риелтора.

Если ты энергичный, стрессоустойчивый, коммуникабельный, нацеленный на результат, умеешь планировать свой рабочий день и у тебя есть огромное желание работать и зарабатывать - отправляй резюме с фотографией на info@wellhome.cz или в ЛС

Дополнительные требования к соискателю: Уровень чешского не менее В2 и знание английского будет плюсом.