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Пикер на холодный склад Теско

Размещено Вчера 17:00
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник, Токарь,  Водопроводчик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
Europa Workintense
Описание

Требуются люди на холодные склады Tesco (2°C до 12°C) в 30 км от города Прага. Задача заключается в пикировке товара для последующей поставки в розничные сети. Зарплата от выработки. Один коробок чего либо 0,7 крон.. За день при серьезном подходе пикируется по 1000-2500 коробок.З-та от 18 000 - 35 000 (1000 -1500 дол)в зависимости от желания,умения работать,12 часовой рабочий график. Бесплатное проживание в общежитии.Бесплатная развозка. Рабочая форма выдается. Возможна визовая поддержка и получение официального статуса в Чехии. Срочно !!! Бесплатная вакансия
тел.: +420 702 087 408 viber: +420 702 087 408

Контакты:

TANYA

t.virag@workintense.cz

+420 702 087 408



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