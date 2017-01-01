Описание

Предлагаем работу в разных городах Чехии. Приглашаем на работу:

- на заводы

- в прачечную

- помощниками в пекарни

- водителями автопогрузчиков на склады

- пикерами на склады

- швей на производство

-строителей

-разноробочих

Все вакансии бесплатные. Жильё предоставляетсябесплатно.Оформляем полный пакет документов для получения чешской рабочей визы, трудовой карты.

Контактное лицо: Таня

: mail: t.virag@workintense.cz

Tel.,viber: +420 702 087 408

Skype: Workintense Prace Praha