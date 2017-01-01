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Предлагаем работу в разных городах Чехии. Приглашаем на работу:

Размещено Вчера 17:03
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Рабочий склада, Грузчик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
Europa Workintense
Описание

Предлагаем работу в разных городах Чехии. Приглашаем на работу:
- на заводы
- в прачечную
- помощниками в пекарни
- водителями автопогрузчиков на склады
- пикерами на склады
- швей на производство
-строителей
-разноробочих
Все вакансии бесплатные. Жильё предоставляетсябесплатно.Оформляем полный пакет документов для получения чешской рабочей визы, трудовой карты.

Контактное лицо: Таня
: mail: t.virag@workintense.cz
Tel.,viber: +420 702 087 408
Skype: Workintense Prace Praha

Контакты:

Europa Workintense

t.virag@workintense.cz

+420 702 087 408



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