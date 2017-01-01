Предлагаем работу в разных городах Чехии. Приглашаем на работу:
- на заводы
- в прачечную
- помощниками в пекарни
- водителями автопогрузчиков на склады
- пикерами на склады
- швей на производство
-строителей
-разноробочих
Все вакансии бесплатные. Жильё предоставляетсябесплатно.Оформляем полный пакет документов для получения чешской рабочей визы, трудовой карты.
Контактное лицо: Таня
: mail: t.virag@workintense.cz
Tel.,viber: +420 702 087 408
Skype: Workintense Prace Praha
Europa Workintense
t.virag@workintense.cz
+420 702 087 408