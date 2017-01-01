Менеджер отдела аренды недвижимости в Праге

В Пражское агентство недвижимости Home Real Estate требуется менеджер отдела аренды на полный работчий день (пн-пт, 9:00-18:00)
• Человек, который свободно говорит по-чешски
• Уверенный в себе сотрудник (как с опытом работы, так, возможно, и без), коммуникабельный
• Быстро обучаемый, с большим желанием учиться и работать.
• Проявляющий интерес к людям и с желанием им помогать
• Способный давать результат и работать в команде
• Средняя заработная плата 35.000 Kč. Высокий % от продаж. Больше продаете - больше получаете
• Работа в современном офисе на 200 м2 в самом центре Пражских Виноград в международном коллективе 10 молодых профессионалов.
• Понятная мотивация
• Адекватное, справедливое руководство и человеческое отношение
• Возможность карьерного роста, след. ступень - менеджер отдела продажи недвижимости
• Дружелюбный коллектив
• Корпоративное обучение
• Интересная работа, своевременная зарплата
• Четкие и прописанные правила "игры" - должностные инструкции и внутренние регламенты компании
Основная деятельность:
• Обработка заявки от клиента, поиск подходящей под его критерии недвижимости, просмотры объектов, заключение договора аренды и передача объекта. Уже имеется выстроенная технология работы отдела.
Кто наши клиенты:
• Семьи, бизнесмены, студенты, сотрудники компаний, часто международных, которые переезжают в Прагу за работой. Основные языки общения - чешский, русский, английский
Ключевые навыки:
• Продажи, коммуникативные навыки, самоорганизация, сенситивность
Помните, что работа в коллективе развивающихся, активных людей и общение с благополучными клиентами приводит к личному успеху и быстрому росту сотрудника.
Резюме отправлять на HR@homerealestate.cz
Мария Занбадарова
hr@homerealestate.cz
777 720 799