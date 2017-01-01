Менеджер отдела аренды недвижимости в Праге

Тип занятости Полный день Профессия Менеджер по продажам, Менеджер по работе с клиентами, Продавец Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата 35 000 CZK Компания Home Real Estate

Описание В Пражское агентство недвижимости Home Real Estate требуется менеджер отдела аренды на полный работчий день (пн-пт, 9:00-18:00)

Требования • Человек, который свободно говорит по-чешски

• Уверенный в себе сотрудник (как с опытом работы, так, возможно, и без), коммуникабельный

• Быстро обучаемый, с большим желанием учиться и работать.

• Проявляющий интерес к людям и с желанием им помогать

• Способный давать результат и работать в команде

Условия • Средняя заработная плата 35.000 Kč. Высокий % от продаж. Больше продаете - больше получаете

• Работа в современном офисе на 200 м2 в самом центре Пражских Виноград в международном коллективе 10 молодых профессионалов.

• Понятная мотивация

• Адекватное, справедливое руководство и человеческое отношение

• Возможность карьерного роста, след. ступень - менеджер отдела продажи недвижимости

• Дружелюбный коллектив

• Корпоративное обучение

• Интересная работа, своевременная зарплата

• Четкие и прописанные правила "игры" - должностные инструкции и внутренние регламенты компании