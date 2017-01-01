Описание

БЕСПЛАТНЫЕ вакансии ГОРНИЧНЫХ и ОФИЦИАНТОК в отели при казино . Адекватные женщины до 40 лет,приятной внешности.Работа в Плзеньском крае на границе с Германией .Рядом курорт Марианске Лазне. Минимальная зарплата от 26 000 крон на руки чистыми. Для горничных, знание иностранного языка не обязательно.Для официанток работа в буфетах казино, нужно знать английский или немецкий (минимально ниже среднего уровня). Чистоплотность и желание работать . Заработная плата 100 крон в час. Наработка от 312 часов и выше. В среднем наработка составляет -312 часов в месяц. Четыре выходных в месяц .Зарплату выплачиваем еженедельно для обладателей польских рабочих виз. Комфортные условия проживания, интернет, стиралка, микроволновка и пр.. Служебное питание в ресторане отеля. Принимаем на работу по паспортам ЕС, ПМЖ в Чехии или чешской рабочей визе. Предоставим пакет документов на чешскую трехмесячную рабочую визу. Запишем на подачу в визовый центр.Также можно работать по польским рабочим визам. Легализация польской рабочей визы по приезду в Прагу. Оформим польскую рабочую визу категории Д . Предоставим рабочее приглашение на польскую рабочую визу на пол/ года. Запишем на подачу в польский визовый центр по месту регистрации. Бронируем билет до Праги . Встречаем в Праге . Обращайтесь к нам по тел.+420732253653, тел. и вайбер +380995514798,Skype:alexander33606.