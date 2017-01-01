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Повар в Отель 4* ЗВОНИТЕ!!!

Размещено 27 августа 09:02
Тип занятости
Полный день
Профессия
Повар
Регион
Karlovarský kraj
Город
Karlovy Vary
Заработная плата
700 EUR
Компания
Отель Панорама
Описание

ПОВАР в «SPA Hotel & Sanatorium Panorama» Карловы Вары
Основные требования к кандидату:
• Гражданство ЕС или видом на жительство в Чехии;
• Специальное образование;
• Опыт работы от 3-х лет;
• Умение работать в коллективе.
• Ответственность, внимательность, исполнительность, обучаемость;
• Наличие опыта работы в сфере отельной индустрии будет являтся преимуществом.

Условия

Основные обязанности:
• Приготовление блюд (завтрак, обед, ужин ,30-60 человек);
• Контролировать качество используемого сырья;
• Поддерживать санитарные нормы на рабочем месте;
• Cоздавать дружелюбную атмосферу в коллективе.
Компания предлагает:
• Официальное трудоустройство;
• Бесплатное проживание и питание;
• Полный социальный пакет;
• Высокую заработную плату;

Если Вы заинтересованы в данной вакансии, звоните по телефону: +420 776 79 00 20 (Viber, WhatsApp, Telegram) panoramakv@seznam.cz.

Контакты:

Отель Панорама

panoramakv@seznam.cz

+420 776 79 00 20 (Viber, WhatsApp, Telegram)



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