Повар в Отель 4* ЗВОНИТЕ!!!

Описание

ПОВАР в «SPA Hotel & Sanatorium Panorama» Карловы Вары

Основные требования к кандидату:

• Гражданство ЕС или видом на жительство в Чехии;

• Специальное образование;

• Опыт работы от 3-х лет;

• Умение работать в коллективе.

• Ответственность, внимательность, исполнительность, обучаемость;

• Наличие опыта работы в сфере отельной индустрии будет являтся преимуществом.