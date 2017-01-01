Ты парикмахер? Тогда ты тот, кто нам нужен! Мы — самая большая сеть парикмахерских салонов в Чехии — приглашаем тебя работать у нас! Рекордный месячный доход парикмахера на платформе Kadeřnictví 100CZK — 45 720 Kč (примерно 120 000 рублей). Хочешь больше? Зависит от тебя!

Условия

• не нужно платить ни за кресло, ни за материалы;

• бесплатная фирменная форма и каталог одежды, который можно приобрести дополнительно;

• салоны современно оборудованы: идеальный свет, красивые большие зеркала, все необходимые парикмахерские инструменты, терминальный комплекс «электронная касса»;

• салоны удобно расположены в торговых центрах Tesco, Kaufland, Globus, Albert, Billa и т.д.;

• помощь с оформлением рабочей визы;

• оплата аренды помещения (заранее согласованного с парикмахером);

бесплатная няня;

все виды трудоустройствa:

Бригада / DPP — доход в размере от 15% до 35 % от суммарной месячной выручки парикмахера;

Партнерство на основе предпринимательской лицензии / Partnerství na bazi živnostenského listu— доход в размере 45 % от суммарной месячной выручки парикмахера;

Трудовой договор / Hlavní pracovní poměr — оклад в размере 13 400 крон + 30% от выручки превышающей 45 000 крон (не включая 45 000 крон).