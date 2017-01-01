Административный работник в Плзень

Работа с базой данных на персональном компьютере, работа с докментами, оформление договоров, общение с клиентами, сотрудничество с гос. учреждениями, выполнение поручений руководителя.
Знание русского или украинского языков.
Знание чешского языка на уровне понимания.
Умение работать в команде.
Знание работы с ПК
Умение общаться, презентабельный вид.
Легальное пребывание в Чехии.
Работа в офисе и вне офиса, Пн-Пт с 9:00 до 18:00, возможные сверхурочные
Официальное трудоустройство.
Достойная заработная плата + бонусы
Собеседования будут профодиться в Плзне, в офисе компании с пн-пт с 10 до 14.
Просьба резюме отправлять по электронной почте.
Любовь Федорова
Liubov.Fedorova@almaxwork.cz
777 921 585