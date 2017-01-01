Административный работник в Плзень

Тип занятости Полный день Профессия Ассистент(ка), Офис-менеджер, Административный работник Регион Plzeňský kraj Город Plzeň-město Заработная плата не указана Компания ALMAX WORK

Описание Работа с базой данных на персональном компьютере, работа с докментами, оформление договоров, общение с клиентами, сотрудничество с гос. учреждениями, выполнение поручений руководителя.

Требования Знание русского или украинского языков.

Знание чешского языка на уровне понимания.

Умение работать в команде.

Знание работы с ПК

Умение общаться, презентабельный вид.

Легальное пребывание в Чехии.

Условия Работа в офисе и вне офиса, Пн-Пт с 9:00 до 18:00, возможные сверхурочные

Официальное трудоустройство.

Достойная заработная плата + бонусы