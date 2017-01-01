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Административный работник в Плзень

Размещено Сегодня 14:50
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ассистент(ка), Офис-менеджер, Административный работник 
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-město
Заработная плата
не указана
Компания
ALMAX WORK
Описание

Работа с базой данных на персональном компьютере, работа с докментами, оформление договоров, общение с клиентами, сотрудничество с гос. учреждениями, выполнение поручений руководителя.

Требования

Знание русского или украинского языков.
Знание чешского языка на уровне понимания.
Умение работать в команде.
Знание работы с ПК
Умение общаться, презентабельный вид.
Легальное пребывание в Чехии.

Условия

Работа в офисе и вне офиса, Пн-Пт с 9:00 до 18:00, возможные сверхурочные
Официальное трудоустройство.
Достойная заработная плата + бонусы

Дополнительная информация

Собеседования будут профодиться в Плзне, в офисе компании с пн-пт с 10 до 14.
Просьба резюме отправлять по электронной почте.

Контакты:

Любовь Федорова

Liubov.Fedorova@almaxwork.cz

777 921 585



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