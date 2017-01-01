Описание

Ты парикмахер? Тогда ты тот, кто нам нужен!

Мы — самая большая сеть парикмахерских салонов в Чехии — приглашаем тебя работать у нас! Рекордный месячный доход парикмахера на платформе Kadeřnictví 100CZK — 45 720 Kč (примерно 120 000 рублей). Хочешь больше? Зависит от тебя!