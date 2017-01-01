Ты парикмахер? Тогда ты тот, кто нам нужен!
Мы — самая большая сеть парикмахерских салонов в Чехии — приглашаем тебя работать у нас! Рекордный месячный доход парикмахера на платформе Kadeřnictví 100CZK — 45 720 Kč (примерно 120 000 рублей). Хочешь больше? Зависит от тебя!
Наши требования:
• подтверждение об образовании парикмахера;
• базовое знание чешского языка (A2), мы дополнительно предоставляем брошюру с профессиональными терминами;
желание работать.
Условия работы:
• не нужно платить ни за кресло, ни за материалы;
• бесплатная фирменная форма и каталог одежды, который можно приобрести дополнительно;
• салоны современно оборудованы: идеальный свет, красивые большие зеркала, все необходимые парикмахерские инструменты, терминальный комплекс «электронная касса»;
• салоны удобно расположены в торговых центрах Tesco, Kaufland, Globus, Albert, Billa и т.д.;
• помощь с оформлением рабочей визы;
• предоставление жилья;
по необходимости бесплатная няня;
все виды трудоустройствa:
Бригада / DPP — доход в размере от 15% до 35 % от суммарной месячной выручки парикмахера;
Партнерство на основе предпринимательской лицензии / Partnerství na bazi živnostenského listu— доход в размере 45 % от суммарной месячной выручки парикмахера;
Трудовой договор / Hlavní pracovní poměr — оклад в размере 13 400 крон + 30% от выручки превышающей 45 000 крон (не включая 45 000 крон)
Дополнительные контакты:
Facebook: facebook.com/100czk
Официальный сайт: https://www.100czk.cz/
Адрес: Puškinovo nám. 682/2, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Владислав Карасев
v.karasev@100czk.cz
+420774842723