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ПОДХОДЯЩАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ! Ищем контент-менеджера

Размещено Сегодня 13:28
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Работа для студентов, Подработка
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
10 000 CZK
Описание

ПОДХОДЯЩАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ! Ищем контент-менеджера (интернет-магазин, малогабаритные товары для женщин) на ПОЛСТАВКИ с начальным знанием английского языка. Тематика - женская, handmade. 

Суть работы:

- email рассылки
- статьи в блоге на сайте
- посты в социальные сети
- и др.

Чешское ВНЖ или ПМЖ, аккуратность, ответственность, усидчивость и трудолюбие. График гибкий, работа в офисе (метро Českomoravská) или на удаленке.
Примеры работ (контента) на английском - приветствуются. 
З/п 10 тыс / мес. Испытательный срок - 1 неделя.

Резюме, пожалуйста, на почту nikolay.yarovoy@gmail.com Варианты без резюме не рассматриваются.

Контакты:

Николай

nikolay.yarovoy@gmail.com



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