Описание

ПОДХОДЯЩАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ! Ищем контент-менеджера (интернет-магазин, малогабаритные товары для женщин) на ПОЛСТАВКИ с начальным знанием английского языка. Тематика - женская, handmade.

Суть работы:

- email рассылки

- статьи в блоге на сайте

- посты в социальные сети

- и др.

Чешское ВНЖ или ПМЖ, аккуратность, ответственность, усидчивость и трудолюбие. График гибкий, работа в офисе (метро Českomoravská) или на удаленке.

Примеры работ (контента) на английском - приветствуются.

З/п 10 тыс / мес. Испытательный срок - 1 неделя.

Резюме, пожалуйста, на почту nikolay.yarovoy@gmail.com Варианты без резюме не рассматриваются.