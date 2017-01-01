ПОДХОДЯЩАЯ РАБОТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ! Ищем контент-менеджера (интернет-магазин, малогабаритные товары для женщин) на ПОЛСТАВКИ с начальным знанием английского языка. Тематика - женская, handmade.
Суть работы:
- email рассылки
- статьи в блоге на сайте
- посты в социальные сети
- и др.
Чешское ВНЖ или ПМЖ, аккуратность, ответственность, усидчивость и трудолюбие. График гибкий, работа в офисе (метро Českomoravská) или на удаленке.
Примеры работ (контента) на английском - приветствуются.
З/п 10 тыс / мес. Испытательный срок - 1 неделя.
Резюме, пожалуйста, на почту nikolay.yarovoy@gmail.com Варианты без резюме не рассматриваются.
Николай
nikolay.yarovoy@gmail.com