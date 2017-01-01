Компания Lekvi Group рассмотрит кандидата на позицию Check-in менеджер.
Обязанности: коммуникация с гостями до приезда, заселение гостей, прием звонков и сообщений от гостей, координация работы сотрудников отдела краткосрочной аренды.
Требования: разговорный английский, чешский, права категории " B ".
Предлагаем: стабильную работу, служебный автомобиль, оплачиваемый телефон, обучение, карьерный рост.
З/п по результатам интервью.
Отправляйте свои резюме на hr@lekvi.cz
Владимир Резниченко
hr@lekvi.cz