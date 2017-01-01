Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 12 °C
Lekvi_logo
Lekvi&Partners
Подобные вакансии
Требуется менеджер в отдел резерваций
ЕТР
Praha 1
Принимающая туристическая компания с 20-ти летней историей ищет опытного сотрудника в отдел бронирования.
TRAVELLAND CZ s.r.o.
Praha 1

Check-in менеджер

Размещено Сегодня 15:47
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по туризму
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Компания Lekvi Group рассмотрит кандидата на позицию Check-in менеджер.
Обязанности: коммуникация с гостями до приезда, заселение гостей, прием звонков и сообщений от гостей, координация работы сотрудников отдела краткосрочной аренды.

Требования

Требования: разговорный английский, чешский, права категории " B ".

Условия

Предлагаем: стабильную работу, служебный автомобиль, оплачиваемый телефон, обучение, карьерный рост.
З/п по результатам интервью.
Отправляйте свои резюме на hr@lekvi.cz

Контакты:

Владимир Резниченко

hr@lekvi.cz



Мобильная версия