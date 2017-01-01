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ТРУДОУСТРОЙСТВО В ЧЕХИИ БЕЗ ЗНАНИЯ ЯЗЫКА.

Размещено 03 сентября 15:29
Тип занятости
Полный день
Профессия
Арматурщик, Строитель, Каменщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
850 USD
Описание

Требуются мужчины,женщины и семейные пары для работы в Чехии :
- фермы 850$
- заводы 1100$
- фабрики 1000$
- продуктовые магазины на склады 900$
- арматурщики 1300$
- строители : подсобники 900$
мастера 1300$-1500$
- сварщики 1500$-1700$
- рестораны от 900$ (питание бесплатное)
Берём с польскими визами и биометрическими паспортами.Легализация и жильё бесплатно!есть работа по контрактам.Работаем без залогов(расчёт по месту после поселения)довозим до места работы.Знание языка не обязательно!!!Выезд раз в неделю.Дополнительную информацию можем дать по телефонам (096)717 59 13,Viber (063)329 87 86,+420776567758, Максим.

Контакты:

Максим

1204@i.ua

(096)717 59 13 Viber (063)329-87-86 (+420)776561158



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