ТРУДОУСТРОЙСТВО В ЧЕХИИ БЕЗ ЗНАНИЯ ЯЗЫКА.

Требуются мужчины,женщины и семейные пары для работы в Чехии :
- фермы 850$
- заводы 1100$
- фабрики 1000$
- продуктовые магазины на склады 900$
- арматурщики 1300$
- строители : подсобники 900$
мастера 1300$-1500$
- сварщики 1500$-1700$
- рестораны от 900$ (питание бесплатное)
Берём с польскими визами и биометрическими паспортами.Легализация и жильё бесплатно!есть работа по контрактам.Работаем без залогов(расчёт по месту после поселения)довозим до места работы.Знание языка не обязательно!!!Выезд раз в неделю.Дополнительную информацию можем дать по телефонам (096)717 59 13,Viber (063)329 87 86,+420776567758, Максим.
Максим
1204@i.ua
(096)717 59 13 Viber (063)329-87-86 (+420)776561158