ТРУДОУСТРОЙСТВО В ЧЕХИИ БЕЗ ЗНАНИЯ ЯЗЫКА.

Описание

Требуются мужчины,женщины и семейные пары для работы в Чехии :

- фермы 850$

- заводы 1100$

- фабрики 1000$

- продуктовые магазины на склады 900$

- арматурщики 1300$

- строители : подсобники 900$

мастера 1300$-1500$

- сварщики 1500$-1700$

- рестораны от 900$ (питание бесплатное)

Берём с польскими визами и биометрическими паспортами.Легализация и жильё бесплатно!есть работа по контрактам.Работаем без залогов(расчёт по месту после поселения)довозим до места работы.Знание языка не обязательно!!!Выезд раз в неделю.Дополнительную информацию можем дать по телефонам (096)717 59 13,Viber (063)329 87 86,+420776567758, Максим.