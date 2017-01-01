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БЕСПЛАТНЫЕ вакансии ГОРНИЧНЫХ и ОФИЦИАНТОК в отели при казино
Donbas EU
Tachov

БЕСПЛАТНЫЕ вакансии ГОРНИЧНЫХ и ОФИЦИАНТОК в отели при казино

Размещено Вчера 13:39
Тип занятости
Полный день
Профессия
Горничная, Официант
Регион
Plzeňský kraj
Город
Tachov
Заработная плата
26 000 CZK
Компания
Donbas EU
Описание

БЕСПЛАТНЫЕ вакансии ГОРНИЧНЫХ и ОФИЦИАНТОК в отели при казино . Адекватные женщины до 40 лет,приятной внешности.Работа в Плзенском крае на границе с Германией .Рядом курорт Марианске Лазне. Минимальная зарплата от 26 000 крон на руки. Для горничных, знание иностранного языка не обязательно.Для официанток работа в ресторане или буфетах казино( много чаевых), нужно знать английский или немецкий (минимально средний уровень). Знание двух языков приветствуется. Чистоплотность и желание работать обязательно . Принимаем на работу по паспортам ЕС по контракту. Даем контракт на чешскую трехмесячную и годовую рабочую визу. Можно польские рабочие визы кат. D. Легализация по приезду в Прагу. Хорошие условия проживания . Служебное питание в ресторане. Заработная плата 100 крон в час. Наработка от 300 часов . Зарплата -еженедельно. Бронируем билет . Встречаем в Праге . Обращайтесь и звоните по Skype: alexander33606, тел. и вайбер +380995514798

Контакты:

Alexander

azemancz@gmail.com

+380995514798



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