Описание

БЕСПЛАТНЫЕ вакансии ГОРНИЧНЫХ и ОФИЦИАНТОК в отели при казино . Адекватные женщины до 40 лет,приятной внешности.Работа в Плзенском крае на границе с Германией .Рядом курорт Марианске Лазне. Минимальная зарплата от 26 000 крон на руки. Для горничных, знание иностранного языка не обязательно.Для официанток работа в ресторане или буфетах казино( много чаевых), нужно знать английский или немецкий (минимально средний уровень). Знание двух языков приветствуется. Чистоплотность и желание работать обязательно . Принимаем на работу по паспортам ЕС по контракту. Даем контракт на чешскую трехмесячную и годовую рабочую визу. Можно польские рабочие визы кат. D. Легализация по приезду в Прагу. Хорошие условия проживания . Служебное питание в ресторане. Заработная плата 100 крон в час. Наработка от 300 часов . Зарплата -еженедельно. Бронируем билет . Встречаем в Праге . Обращайтесь и звоните по Skype: alexander33606, тел. и вайбер +380995514798

