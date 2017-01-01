Примем рабочих на производства и склады

Требуются рабочие: на прачечную, производство палет, производство бассейнов, завод по изготовлению автомобильных знаков, продуктовый склад, . Постоянная работа, стабильная оплата, бесплатное жилье.
Помощь в оформлении документов.
Для более подробной информации контактуйте:
Tel.(viber):+420 720 968 208
Требуются рабочие: на прачечную, производство палет, производство бассейнов, завод по изготовлению автомобильных знаков, продуктовый склад, . Постоянная работа, стабильная оплата, бесплатное жилье.
Помощь в оформлении документов.
Для более подробной информации контактуйте:
Tel.(viber):+420 720 968 208
Татьяна
t.baricka@workintense.cz