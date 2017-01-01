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Примем рабочих на производства и склады

Размещено 11 сентября 18:09
Тип занятости
Полный день
Профессия
Логист, Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Требуются рабочие: на прачечную, производство палет, производство бассейнов, завод по изготовлению автомобильных знаков, продуктовый склад, . Постоянная работа, стабильная оплата, бесплатное жилье.
Помощь в оформлении документов.
Для более подробной информации контактуйте:
Tel.(viber):+420 720 968 208

Условия

Требуются рабочие: на прачечную, производство палет, производство бассейнов, завод по изготовлению автомобильных знаков, продуктовый склад, . Постоянная работа, стабильная оплата, бесплатное жилье.
Помощь в оформлении документов.
Для более подробной информации контактуйте:
Tel.(viber):+420 720 968 208

Контакты:

Татьяна

t.baricka@workintense.cz



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