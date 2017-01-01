Примем рабочих на производства и склады

Описание

Требуются рабочие: на прачечную, производство палет, производство бассейнов, завод по изготовлению автомобильных знаков, продуктовый склад, . Постоянная работа, стабильная оплата, бесплатное жилье.

Помощь в оформлении документов.

Для более подробной информации контактуйте:

Tel.(viber):+420 720 968 208