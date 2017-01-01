Официальное трудоустройство в ЧЕХИИ

Описание

Нужны РАЗНОРАБОЧИЕ на склады, заводы, фабрики

Мы предлагаем:

• При необходимости визовую поддержку и сопровождение,

• Длительное трудоустройства,

• Заработную плату 75-130 крон \ ч, в зависимости от вакансии,

• 10 - 12-и часовой рабочий день,

• Обеспечение жильем

Мы требуем:

• Желание работать по скользящему графику,

• Хорошую физическую форму,

• Ответственность и психологическую устойчивость.

Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408