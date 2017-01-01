Официальное трудоустройство в ЧЕХИИ

Нужны РАЗНОРАБОЧИЕ на склады, заводы, фабрики
Мы предлагаем:
• При необходимости визовую поддержку и сопровождение,
• Длительное трудоустройства,
• Заработную плату 75-130 крон \ ч, в зависимости от вакансии,
• 10 - 12-и часовой рабочий день,
• Обеспечение жильем
Мы требуем:
• Желание работать по скользящему графику,
• Хорошую физическую форму,
• Ответственность и психологическую устойчивость.
Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408
TANYA
t.virag@workintense.cz
+420 702 087 408