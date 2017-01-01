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Кладовщик Прага, Тухомежице.
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Официальное трудоустройство в ЧЕХИИ

Размещено Вчера 11:21
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
80 CZK
Компания
Europa Workintense
Описание

Нужны РАЗНОРАБОЧИЕ на склады, заводы, фабрики
Мы предлагаем:
• При необходимости визовую поддержку и сопровождение,
• Длительное трудоустройства,
• Заработную плату 75-130 крон \ ч, в зависимости от вакансии,
• 10 - 12-и часовой рабочий день,
• Обеспечение жильем
Мы требуем:
• Желание работать по скользящему графику,
• Хорошую физическую форму,
• Ответственность и психологическую устойчивость.

Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408

Контакты:

TANYA

t.virag@workintense.cz

+420 702 087 408



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