Водители автокара, завод Coca Cola

Приглашаем на работу водителями автокара 5t в Прагу.
Важно: обязательное знание чешского языка на среднем уровне, необходим опыт работы на данной позиции.
Зарплата: от 120 крон/час (для водителей высокосдвигов) + бонусы. Регулярная выдача авансов.
График работы: пн - сб. , в 2 смены . смена 12 часов.
Проживание: при необходимости - можем предложить проживание в общежитиях.
Визовая поддержка: помогаем в оформлении рабочих виз. Если сработаемся - оформляем рабочие карты в Чехию.
Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408
Europa Workintense
t.virag@workintense.cz
+420 702 087 408