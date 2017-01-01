Водители автокара, завод Coca Cola

Описание

Приглашаем на работу водителями автокара 5t в Прагу.

Важно: обязательное знание чешского языка на среднем уровне, необходим опыт работы на данной позиции.

Зарплата: от 120 крон/час (для водителей высокосдвигов) + бонусы. Регулярная выдача авансов.

График работы: пн - сб. , в 2 смены . смена 12 часов.

Проживание: при необходимости - можем предложить проживание в общежитиях.

Визовая поддержка: помогаем в оформлении рабочих виз. Если сработаемся - оформляем рабочие карты в Чехию.

Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408