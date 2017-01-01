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Водители автокара, завод Coca Cola

Размещено Вчера 11:15
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
120 CZK
Компания
Europa Workintense
Описание

Приглашаем на работу водителями автокара 5t в Прагу.
Важно: обязательное знание чешского языка на среднем уровне, необходим опыт работы на данной позиции.
Зарплата: от 120 крон/час (для водителей высокосдвигов) + бонусы. Регулярная выдача авансов.
График работы: пн - сб. , в 2 смены . смена 12 часов.
Проживание: при необходимости - можем предложить проживание в общежитиях.
Визовая поддержка: помогаем в оформлении рабочих виз. Если сработаемся - оформляем рабочие карты в Чехию.
Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408

Контакты:

Europa Workintense

t.virag@workintense.cz

+420 702 087 408



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