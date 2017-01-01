Будущие профессионалы рынка чешской недвижимости

КУРС «РИЕЛТОР+ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ»
Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group.
О КУРСЕ
Успешно оконченный курс «РИЕЛТОР + ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ» существенно увеличит ваши шансы найти работу риелтором в Чехии.
Преподаватели курса — практики чешского рынка недвижимости, специалисты LEKVI GROUP. Лучшим выпускникам курса (которые будут выбраны по результатам выпускного экзамена и по решению преподавателей курса) предоставляется трудоустройство в Lekvi Group.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
1 месяц — 60 часов, 3 часа каждый рабочий день.
ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ LEKVI SCHOOL
МЕСТО: Praha, Lekvi School, Poděbradská 88/55 — Office Park Hloubětín, остановка трамвая Nademlejnská
Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group.
Курс также подойдет тем, кто работает в сфере услуг и в сфере продаж.
Стоимость: 12.000 крон (полный курс).
Подробности: info@lekvischool.com, 702017714 (Lekvi School)
КУРС «РИЕЛТОР+ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ»
Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group.
О КУРСЕ
Успешно оконченный курс «РИЕЛТОР + ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ» существенно увеличит ваши шансы найти работу риелтором в Чехии.
Преподаватели курса — практики чешского рынка недвижимости, специалисты LEKVI GROUP. Лучшим выпускникам курса (которые будут выбраны по результатам выпускного экзамена и по решению преподавателей курса) предоставляется трудоустройство в Lekvi Group.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
1 месяц — 60 часов, 3 часа каждый рабочий день.
ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ LEKVI SCHOOL
МЕСТО: Praha, Lekvi School, Poděbradská 88/55 — Office Park Hloubětín, остановка трамвая Nademlejnská
Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group.
Курс также подойдет тем, кто работает в сфере услуг и в сфере продаж.
Стоимость: 12.000 крон (полный курс).
Подробности: info@lekvischool.com, 702017714 (Lekvi School)
КУРС «РИЕЛТОР+ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ»
Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group.
О КУРСЕ
Успешно оконченный курс «РИЕЛТОР + ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ» существенно увеличит ваши шансы найти работу риелтором в Чехии.
Преподаватели курса — практики чешского рынка недвижимости, специалисты LEKVI GROUP. Лучшим выпускникам курса (которые будут выбраны по результатам выпускного экзамена и по решению преподавателей курса) предоставляется трудоустройство в Lekvi Group.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
1 месяц — 60 часов, 3 часа каждый рабочий день.
ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ LEKVI SCHOOL
МЕСТО: Praha, Lekvi School, Poděbradská 88/55 — Office Park Hloubětín, остановка трамвая Nademlejnská
Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group.
Курс также подойдет тем, кто работает в сфере услуг и в сфере продаж.
Стоимость: 12.000 крон (полный курс).
Подробности: info@lekvischool.com, 702017714 (Lekvi School)
Подробности: info@lekvischool.com, 702017714 (Lekvi School)
Екатерина Зверева
info@lekvischool.com