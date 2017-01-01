Будущие профессионалы рынка чешской недвижимости

Тип занятости Полный день Профессия Лектор/Инструрктор Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата не указана

Описание КУРС «РИЕЛТОР+ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ» Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group. О КУРСЕ

Успешно оконченный курс «РИЕЛТОР + ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ» существенно увеличит ваши шансы найти работу риелтором в Чехии.

Преподаватели курса — практики чешского рынка недвижимости, специалисты LEKVI GROUP. Лучшим выпускникам курса (которые будут выбраны по результатам выпускного экзамена и по решению преподавателей курса) предоставляется трудоустройство в Lekvi Group. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:

1 месяц — 60 часов, 3 часа каждый рабочий день. ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ LEKVI SCHOOL МЕСТО: Praha, Lekvi School, Poděbradská 88/55 — Office Park Hloubětín, остановка трамвая Nademlejnská Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group. Курс также подойдет тем, кто работает в сфере услуг и в сфере продаж. Стоимость: 12.000 крон (полный курс). Подробности: info@lekvischool.com, 702017714 (Lekvi School)

Требования КУРС «РИЕЛТОР+ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ» Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group. О КУРСЕ

Успешно оконченный курс «РИЕЛТОР + ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ» существенно увеличит ваши шансы найти работу риелтором в Чехии.

Преподаватели курса — практики чешского рынка недвижимости, специалисты LEKVI GROUP. Лучшим выпускникам курса (которые будут выбраны по результатам выпускного экзамена и по решению преподавателей курса) предоставляется трудоустройство в Lekvi Group. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:

1 месяц — 60 часов, 3 часа каждый рабочий день. ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ LEKVI SCHOOL МЕСТО: Praha, Lekvi School, Poděbradská 88/55 — Office Park Hloubětín, остановка трамвая Nademlejnská Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group. Курс также подойдет тем, кто работает в сфере услуг и в сфере продаж. Стоимость: 12.000 крон (полный курс). Подробности: info@lekvischool.com, 702017714 (Lekvi School)

Условия КУРС «РИЕЛТОР+ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ» Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group. О КУРСЕ

Успешно оконченный курс «РИЕЛТОР + ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ» существенно увеличит ваши шансы найти работу риелтором в Чехии.

Преподаватели курса — практики чешского рынка недвижимости, специалисты LEKVI GROUP. Лучшим выпускникам курса (которые будут выбраны по результатам выпускного экзамена и по решению преподавателей курса) предоставляется трудоустройство в Lekvi Group. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:

1 месяц — 60 часов, 3 часа каждый рабочий день. ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ LEKVI SCHOOL МЕСТО: Praha, Lekvi School, Poděbradská 88/55 — Office Park Hloubětín, остановка трамвая Nademlejnská Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group. Курс также подойдет тем, кто работает в сфере услуг и в сфере продаж. Стоимость: 12.000 крон (полный курс). Подробности: info@lekvischool.com, 702017714 (Lekvi School)