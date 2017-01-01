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Будущие профессионалы рынка чешской недвижимости

Размещено 18 сентября 13:14
Тип занятости
Полный день
Профессия
Лектор/Инструрктор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

КУРС «РИЕЛТОР+ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ»

Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group.

О КУРСЕ
Успешно оконченный курс «РИЕЛТОР + ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ» существенно увеличит ваши шансы найти работу риелтором в Чехии.
Преподаватели курса — практики чешского рынка недвижимости, специалисты LEKVI GROUP. Лучшим выпускникам курса (которые будут выбраны по результатам выпускного экзамена и по решению преподавателей курса) предоставляется трудоустройство в Lekvi Group.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
1 месяц — 60 часов, 3 часа каждый рабочий день.

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ LEKVI SCHOOL

МЕСТО: Praha, Lekvi School, Poděbradská 88/55 — Office Park Hloubětín, остановка трамвая Nademlejnská

Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group.

Курс также подойдет тем, кто работает в сфере услуг и в сфере продаж.

Стоимость: 12.000 крон (полный курс).

Подробности: info@lekvischool.com, 702017714 (Lekvi School)

Требования

КУРС «РИЕЛТОР+ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ»

Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group.

О КУРСЕ
Успешно оконченный курс «РИЕЛТОР + ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ» существенно увеличит ваши шансы найти работу риелтором в Чехии.
Преподаватели курса — практики чешского рынка недвижимости, специалисты LEKVI GROUP. Лучшим выпускникам курса (которые будут выбраны по результатам выпускного экзамена и по решению преподавателей курса) предоставляется трудоустройство в Lekvi Group.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
1 месяц — 60 часов, 3 часа каждый рабочий день.

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ LEKVI SCHOOL

МЕСТО: Praha, Lekvi School, Poděbradská 88/55 — Office Park Hloubětín, остановка трамвая Nademlejnská

Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group.

Курс также подойдет тем, кто работает в сфере услуг и в сфере продаж.

Стоимость: 12.000 крон (полный курс).

Подробности: info@lekvischool.com, 702017714 (Lekvi School)

Условия

КУРС «РИЕЛТОР+ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ»

Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group.

О КУРСЕ
Успешно оконченный курс «РИЕЛТОР + ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РАБОТЫ РИЕЛТОРОМ» существенно увеличит ваши шансы найти работу риелтором в Чехии.
Преподаватели курса — практики чешского рынка недвижимости, специалисты LEKVI GROUP. Лучшим выпускникам курса (которые будут выбраны по результатам выпускного экзамена и по решению преподавателей курса) предоставляется трудоустройство в Lekvi Group.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
1 месяц — 60 часов, 3 часа каждый рабочий день.

ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ВЫДАЕТСЯ СЕРТИФИКАТ LEKVI SCHOOL

МЕСТО: Praha, Lekvi School, Poděbradská 88/55 — Office Park Hloubětín, остановка трамвая Nademlejnská

Начало занятий в Школе риелторов Lekvi School — 2 октября, в 10:00, офис Lekvi Group.

Курс также подойдет тем, кто работает в сфере услуг и в сфере продаж.

Стоимость: 12.000 крон (полный курс).

Подробности: info@lekvischool.com, 702017714 (Lekvi School)

Дополнительная информация

Подробности: info@lekvischool.com, 702017714 (Lekvi School)

Контакты:

Екатерина Зверева

info@lekvischool.com



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