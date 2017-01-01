Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n 9 °C
Подобные вакансии
Требуются электрики в Германию, возможно и Чехию.
Услуги электрика
Praha 1
Электрики
Mladá Boleslav
Электрики
Mladá Boleslav
операторы и помошники оператора на линию по переработке полимерных материалов
Inoplast s.r.o.
Kladno

работник на склад

Размещено Вчера 10:31
Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Нужны работники на склад с канцтоварами – Praha, Hostivice.
Объязаности: получение и отправка товаров, подготовка товаров в экспедиции, работа со сканером. Рабочий график: послеобеденая смена , 8 часов в день. Работа подходит для граждан евросоюза, трывалым побытом. Предоставляем жилье. Предлагаем официальное трудоустройство. За более подробной информацией обращайтесь:
моб.:+420 727 842 055
viber: +420 727 842 055
електронная почта: m.palinchak@workintense.cz

Контакты:

Europa Workintense

m.palinchak@workintense.cz



Мобильная версия