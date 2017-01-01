Брокер (финансовый и фондовый рынок)

Тип занятости Полный день Профессия Брокер Регион Hlavní město Praha Город Praha 4 Заработная плата 30 000 CZK Компания FG Akademia s.r.o

Описание FG Akademia предоставляет широкий спектр услуг в сфере финансового образования.

Мы знакомим наших клиентов с основными принципами инвестирования или усовершенствованием уже имеющихся навыков.

Требования Законченным средним образованием/средним профессиональным образованием

Отсутствием судимости

Хорошими коммуникативными навыкaми

Порядочностью

Пользовательским знанием ПК

Пунктуальностью и клиентским подходом

Знание русского языка (носитель) Иностранный язык является преимуществом, но не обязателен!

Не нужен опыт работы - всему Вас научим на тренинге

Стабильная работа на полную ставку

Оплата за результат проделанной работы + фиксированная зарплата

Возможность карьерного роста, руководящие позиции

Не нужно инвестировать свои средства.