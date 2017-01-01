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Брокер (финансовый и фондовый рынок)

Размещено Вчера 16:36
Тип занятости
Полный день
Профессия
Брокер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 4
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
FG Akademia s.r.o
Описание

FG Akademia предоставляет широкий спектр услуг в сфере финансового образования.
Мы знакомим наших клиентов с основными принципами инвестирования или усовершенствованием уже имеющихся навыков.

Требования

Законченным средним образованием/средним профессиональным образованием
Отсутствием судимости
Хорошими коммуникативными навыкaми
Порядочностью
Пользовательским знанием ПК
Пунктуальностью и клиентским подходом
Знание русского языка (носитель) Иностранный язык является преимуществом, но не обязателен!
Не нужен опыт работы - всему Вас научим на тренинге
Стабильная работа на полную ставку
Оплата за результат проделанной работы + фиксированная зарплата
Возможность карьерного роста, руководящие позиции
Не нужно инвестировать свои средства.

Условия

Мы ищем молодых и целеустремленных людей на позицию брокер-консультант. (от 18-30 лет)
Заработная плата: оклад + % (средняя зарплата сотрудника в компании от 25.000 CZK)

Контакты:

Ститман Борис

job.fgacademy@gmail.com

+420778757811



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