Брокер (финансовый и фондовый рынок)

FG Akademia предоставляет широкий спектр услуг в сфере финансового образования.
Мы знакомим наших клиентов с основными принципами инвестирования или усовершенствованием уже имеющихся навыков.
Законченным средним образованием/средним профессиональным образованием
Отсутствием судимости
Хорошими коммуникативными навыкaми
Порядочностью
Пользовательским знанием ПК
Пунктуальностью и клиентским подходом
Знание русского языка (носитель) Иностранный язык является преимуществом, но не обязателен!
Не нужен опыт работы - всему Вас научим на тренинге
Стабильная работа на полную ставку
Оплата за результат проделанной работы + фиксированная зарплата
Возможность карьерного роста, руководящие позиции
Не нужно инвестировать свои средства.
Мы ищем молодых и целеустремленных людей на позицию брокер-консультант. (от 18-30 лет)
Заработная плата: оклад + % (средняя зарплата сотрудника в компании от 25.000 CZK)
Ститман Борис
job.fgacademy@gmail.com
+420778757811