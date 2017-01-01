Менеджер в чешскую компанию

Описание

Вакансия офис-менеджера в чешской фирме.

Чешская фирма по международной торговле с/х продукцией предлагает вакансию офис-менеджера с трудоустройством в Чехии через оформление трудовой визы. Офис расположен в городе Klatovy, Czech Republic.

Мы ищем кандидатку со знанием английского языка, грамотной письменной и устной речью, уверенного пользователя ПК, ответственную, исполнительную, умением работать в режиме многозадачности, желанием изучать чешский язык.

Обязанности:

— ведение документооборота, подготовка необходимого пакета документов (работа с договорами, расходными накладными, выставление счетов);

— обработка входящих заказов клиентов компании, ввод и обработка коммерческой информации в программе управления и учета фирмы;

— прием и координация звонков, телефонные переговоры, бизнес-переводы;

— обеспечение жизнедеятельности офиса: организация деловых поездок и встреч, прием-отправка почты, решение организационных вопросов;

Требования:

— опыт ведения телефонных переговоров;

— опыт работы в сфере оптовых продаж приветствуется;

— знание других европейских языков приветствуется;

— опытный пользователь Excel (форматирование таблиц, сортировка, группировка, работа с формулами, графики);

— активность, высокая культура общения, аккуратность, внимательность, быстрая обучаемость, уверенность в себе.

— водительские права кат. «B» приветствуется;

Мы предлагаем:

— з/п от 15000 до 25000 чешских крон (или 570-960 EUR) + премии;

— удобный график работы: пн. — пт. с 9:00 до 17:30;

— помощь в подборе места жительства;

— дополнительное обучение;

— необходимое оформление для открытия трудовой визы;

— комфортный офис, семейная обстановка в трудовом коллективе;

Отправьте свое резюме и фото на info@agro-venta.cz

Тел. +420 721829638 Nikolaj (по-русски)

Skype: nick-cz

Viber: +420 721829638