Менеджер в чешскую компанию

Вакансия офис-менеджера в чешской фирме.
Чешская фирма по международной торговле с/х продукцией предлагает вакансию офис-менеджера с трудоустройством в Чехии через оформление трудовой визы. Офис расположен в городе Klatovy, Czech Republic.
Мы ищем кандидатку со знанием английского языка, грамотной письменной и устной речью, уверенного пользователя ПК, ответственную, исполнительную, умением работать в режиме многозадачности, желанием изучать чешский язык.
Обязанности:
— ведение документооборота, подготовка необходимого пакета документов (работа с договорами, расходными накладными, выставление счетов);
— обработка входящих заказов клиентов компании, ввод и обработка коммерческой информации в программе управления и учета фирмы;
— прием и координация звонков, телефонные переговоры, бизнес-переводы;
— обеспечение жизнедеятельности офиса: организация деловых поездок и встреч, прием-отправка почты, решение организационных вопросов;
Требования:
— опыт ведения телефонных переговоров;
— опыт работы в сфере оптовых продаж приветствуется;
— знание других европейских языков приветствуется;
— опытный пользователь Excel (форматирование таблиц, сортировка, группировка, работа с формулами, графики);
— активность, высокая культура общения, аккуратность, внимательность, быстрая обучаемость, уверенность в себе.
— водительские права кат. «B» приветствуется;
Мы предлагаем:
— з/п от 15000 до 25000 чешских крон (или 570-960 EUR) + премии;
— удобный график работы: пн. — пт. с 9:00 до 17:30;
— помощь в подборе места жительства;
— дополнительное обучение;
— необходимое оформление для открытия трудовой визы;
— комфортный офис, семейная обстановка в трудовом коллективе;
Отправьте свое резюме и фото на info@agro-venta.cz
Тел. +420 721829638 Nikolaj (по-русски)
Skype: nick-cz
Viber: +420 721829638
Aleksandr Rohach
info@agro-venta.cz
+420704521394