Вакансия менеджера международной торговли в чешской фирме.
Чешская фирма по международной торговле с/х продукцией предлагает вакансию менеджера международной торговли с трудоустройством в Чехии через оформление трудовой визы. Офис расположен в городе Klatovy.
Мы ищем кандидатов со знанием английского/немецкого языков, грамотной письменной и устной речью, уверенных пользователей ПК, ответственных, исполнительных, умением работать в режиме многозадачности, желанием изучать чешский язык.
Обязанности:
— ведение деловой переписки и телефонных переговоров, общение с иностранными партнерами, проведение маркетинговых исследований, увеличение продаж в своем секторе;
— поиск и привлечение новых клиентов (составление коммерческих предложений, обработка входящих заявок, заключение договоров);
— поддержание взаимоотношений с наработанной клиентурой, ведение клиентской базы, ввод и обработка коммерческой информации в программе управления и учета фирмы;
— ведение отчетности по работе с текущими клиентами и поступающим обращениям;
— ведение документооборота, подготовка необходимого пакета документов (работа с договорами, товарными спецификациями, сертификатами на товар);
— участие в выставках.
Требования:
— высшее образование;
— опыт ведения телефонных переговоров;
— опыт работы в сфере оптовых продаж приветствуется;
— знание других европейских языков приветствуется;
— опытный пользователь PC, Word, Excel (умение работать в PHOTOSHOP приветствуется);
— активность, высокая культура общения, аккуратность, внимательность, быстрая обучаемость, уверенность в себе.
— водительские права кат. «B» приветствуется;
Мы предлагаем:
— з/п от 20000 до 35000 чешских крон (или 770-1340 EUR) + премии;
— удобный график работы: пн. — пт. с 9:00 до 17:30;
— помощь в подборе места жительства;
— дополнительное обучение;
— необходимое оформление для открытия трудовой визы;
— комфортный офис, семейная обстановка в трудовом коллективе;
Отправьте свое резюме и фото на info@agro-venta.cz
Тел. +420 721829638 Nikolaj (по-русски)
Skype: nick-cz
Viber: +420 721829638
Aleksandr Rohach
info@agro-venta.cz
+420704521394