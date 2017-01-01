Описание

Вакансия менеджера международной торговли в чешской фирме.

Чешская фирма по международной торговле с/х продукцией предлагает вакансию менеджера международной торговли с трудоустройством в Чехии через оформление трудовой визы. Офис расположен в городе Klatovy.

Мы ищем кандидатов со знанием английского/немецкого языков, грамотной письменной и устной речью, уверенных пользователей ПК, ответственных, исполнительных, умением работать в режиме многозадачности, желанием изучать чешский язык.

Обязанности:

— ведение деловой переписки и телефонных переговоров, общение с иностранными партнерами, проведение маркетинговых исследований, увеличение продаж в своем секторе;

— поиск и привлечение новых клиентов (составление коммерческих предложений, обработка входящих заявок, заключение договоров);

— поддержание взаимоотношений с наработанной клиентурой, ведение клиентской базы, ввод и обработка коммерческой информации в программе управления и учета фирмы;

— ведение отчетности по работе с текущими клиентами и поступающим обращениям;

— ведение документооборота, подготовка необходимого пакета документов (работа с договорами, товарными спецификациями, сертификатами на товар);

— участие в выставках.

Требования:

— высшее образование;

— опыт ведения телефонных переговоров;

— опыт работы в сфере оптовых продаж приветствуется;

— знание других европейских языков приветствуется;

— опытный пользователь PC, Word, Excel (умение работать в PHOTOSHOP приветствуется);

— активность, высокая культура общения, аккуратность, внимательность, быстрая обучаемость, уверенность в себе.

— водительские права кат. «B» приветствуется;

Мы предлагаем:

— з/п от 20000 до 35000 чешских крон (или 770-1340 EUR) + премии;

— удобный график работы: пн. — пт. с 9:00 до 17:30;

— помощь в подборе места жительства;

— дополнительное обучение;

— необходимое оформление для открытия трудовой визы;

— комфортный офис, семейная обстановка в трудовом коллективе;

Отправьте свое резюме и фото на info@agro-venta.cz

Тел. +420 721829638 Nikolaj (по-русски)

Skype: nick-cz

Viber: +420 721829638