Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 15 °C
Подобные вакансии
Менеджер в чешскую компанию
Agro-Venta
Klatovy

Вакансия менеджера международной торговли в чешской фирме

Размещено Вчера 10:59
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по логистике
Регион
Plzeňský kraj
Город
Plzeň-jih
Заработная плата
1 300 EUR
Компания
Agro-Venta
Описание

Вакансия менеджера международной торговли в чешской фирме.
Чешская фирма по международной торговле с/х продукцией предлагает вакансию менеджера международной торговли с трудоустройством в Чехии через оформление трудовой визы. Офис расположен в городе Klatovy.

Мы ищем кандидатов со знанием английского/немецкого языков, грамотной письменной и устной речью, уверенных пользователей ПК, ответственных, исполнительных, умением работать в режиме многозадачности, желанием изучать чешский язык.

Обязанности:
— ведение деловой переписки и телефонных переговоров, общение с иностранными партнерами, проведение маркетинговых исследований, увеличение продаж в своем секторе;
— поиск и привлечение новых клиентов (составление коммерческих предложений, обработка входящих заявок, заключение договоров);
— поддержание взаимоотношений с наработанной клиентурой, ведение клиентской базы, ввод и обработка коммерческой информации в программе управления и учета фирмы;
— ведение отчетности по работе с текущими клиентами и поступающим обращениям;
— ведение документооборота, подготовка необходимого пакета документов (работа с договорами, товарными спецификациями, сертификатами на товар);
— участие в выставках.

Требования:
— высшее образование;
— опыт ведения телефонных переговоров;
— опыт работы в сфере оптовых продаж приветствуется;
— знание других европейских языков приветствуется;
— опытный пользователь PC, Word, Excel (умение работать в PHOTOSHOP приветствуется);
— активность, высокая культура общения, аккуратность, внимательность, быстрая обучаемость, уверенность в себе.
— водительские права кат. «B» приветствуется;

Мы предлагаем:
— з/п от 20000 до 35000 чешских крон (или 770-1340 EUR) + премии;
— удобный график работы: пн. — пт. с 9:00 до 17:30;
— помощь в подборе места жительства;
— дополнительное обучение;
— необходимое оформление для открытия трудовой визы;
— комфортный офис, семейная обстановка в трудовом коллективе;

Отправьте свое резюме и фото на info@agro-venta.cz
Тел. +420 721829638 Nikolaj (по-русски)
Skype: nick-cz
Viber: +420 721829638

Контакты:

Aleksandr Rohach

info@agro-venta.cz

+420704521394



Мобильная версия