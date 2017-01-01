Брокер (финансовый и фондовый рынок)

Торгово аналитическая компания FGMarkets.com & FG Akademia s.r.o. предоставляет услиги клиентам по всему миру на финансовом-фондовом рынке. Мы ищем людей на вакансию БРОКЕРА.

- Свободное владение русским языком. - Коммуникабельность - Умение работать с Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) - Целенаправленная работа на клиента - Ответственный подход к работе - Респектабельный внешний вид - Охота учиться и прогрессировать в новых направлениях

Условия

- Ведение и общение с действующими клиентами

- Ведение формальной электронной переписки

- Деловое общение посредством мобильной связи

- Работа с базой данных, составление личной базы клиентов

- Сотрудничество с финансовыми аналитиками

- Личные встречи с клиентами

- Комплексное обучение (бесплатное)

- Взаимосвязь с отделом маркетинга

- Служебный ПК, служебный мобильный телефон

- Адекватный график работы понедельник – пятница с 9:00 до 18:00

- Повышение профессиональных знаний – быстрый карьерный рост

- Фиксированная зарплата + % от закрытых депозитов

- Корпоративные мероприятия

- Не нужно инвестировать личные средства !