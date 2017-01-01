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Брокер (финансовый и фондовый рынок)
FG Akademia s.r.o
Praha 4

Брокер (финансовый и фондовый рынок)

Размещено 24 сентября 13:10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Брокер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 4
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
FGMarkets.com & FG Akademia s.r.o.
Описание

Торгово аналитическая компания FGMarkets.com & FG Akademia s.r.o. предоставляет услиги клиентам по всему миру на финансовом-фондовом рынке. Мы ищем людей на вакансию БРОКЕРА.

Требования

- Свободное владение русским языком.
- Коммуникабельность
- Умение работать с Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Целенаправленная работа на клиента
- Ответственный подход к работе
- Респектабельный внешний вид
- Охота учиться и прогрессировать в новых направлениях

Условия

- Ведение и общение с действующими клиентами
- Ведение формальной электронной переписки
- Деловое общение посредством мобильной связи
- Работа с базой данных, составление личной базы клиентов
- Сотрудничество с финансовыми аналитиками
- Личные встречи с клиентами
- Комплексное обучение (бесплатное)
- Взаимосвязь с отделом маркетинга
- Служебный ПК, служебный мобильный телефон
- Адекватный график работы понедельник – пятница с 9:00 до 18:00
- Повышение профессиональных знаний – быстрый карьерный рост
- Фиксированная зарплата + % от закрытых депозитов
- Корпоративные мероприятия
- Не нужно инвестировать личные средства !

Контакты:

Ститман Борис

job.fgacademy@gmail.com

420 778 757 811



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