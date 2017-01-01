Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 16 °C
Lekvi_logo
Lekvi&Partners

Куратор для студентов

Размещено Вчера 10:09
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Воспитатель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Требуется куратор для группы заграничных студентов.

Требования

Работа заключается в сопровождении заграничных студентов. Работать придется 4-6 часов в день, гуляя по Праге и знакомя студентов с красотами города. Вы будете "лицом компании", так как именно с куратором студент проводит наибольшую часть дня. Поэтому если вы обладаете таким набором качеств: вежливость, любезность, приветливость, эрудированность, если вы хорошо знаете и любите Прагу, знаете русский и чешский на разговорном уровне - значит, вы тот, кто нам нужен.
Присылайте ваше резюме и ссылку на профиль в социальной сети на адрес: info@ahojstudent.com

Условия

Работа заключается в сопровождении заграничных студентов. Работать придется 4-6 часов в день, гуляя по Праге и знакомя студентов с красотами города. Вы будете "лицом компании", так как именно с куратором студент проводит большую часть дня.

Контакты:

Екатерина Зверева

info@ahojstudent.com

+420 778 035 980



Мобильная версия