Куратор для студентов

Требования

Работа заключается в сопровождении заграничных студентов. Работать придется 4-6 часов в день, гуляя по Праге и знакомя студентов с красотами города. Вы будете "лицом компании", так как именно с куратором студент проводит наибольшую часть дня. Поэтому если вы обладаете таким набором качеств: вежливость, любезность, приветливость, эрудированность, если вы хорошо знаете и любите Прагу, знаете русский и чешский на разговорном уровне - значит, вы тот, кто нам нужен.

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