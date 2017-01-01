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Вакансия в продуктовый супермаркет Прага-Зличин.

Размещено Вчера 14:08
Тип занятости
Полный день
Профессия
Водитель , Кладовщик-грузчик, Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Компания
Europa Workintense
Описание

Вакансия в продуктовый супермаркет Прага-Зличин. Работа заключается в комплектации заказа по интернету. Знание чешского обязательно на коммуникативном уровне. 8-12 часовые смены.
З-та 90 крон чистого.
Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408

Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408

Контакты:

Таня

t.virag@workintense.cz

+420 702 087 408



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