Описание

Вакансия в продуктовый супермаркет Прага-Зличин. Работа заключается в комплектации заказа по интернету. Знание чешского обязательно на коммуникативном уровне. 8-12 часовые смены.

З-та 90 крон чистого.

Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408

Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408