Вакансия в продуктовый супермаркет Прага-Зличин. Работа заключается в комплектации заказа по интернету. Знание чешского обязательно на коммуникативном уровне. 8-12 часовые смены.
З-та 90 крон чистого.
Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408
Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408
Таня
t.virag@workintense.cz
+420 702 087 408