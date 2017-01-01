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Работа в пекарне,Прибрам ,50 км от Праги

Размещено Вчера 14:38
Тип занятости
Полный день
Профессия
Официант, Кондитер, Повар
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
20 000 CZK
Компания
Europa Workintense
Описание

Работа в пекарне,Прибрам ,50 км от Праги. В пекарню-кондитерскую требуются работники на производство хлебо-булочных изделий. Зарплата от 75 крон+ бесплатное проживание вблизи пекарни, премии. На производстве дегустация выпечки бесплатно для работников. Предоставим рабочий контракт на чешскую рабочую визу.Встречаем в Праге,поселяем. Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408
email: t.virag@workintense.cz

Контакты:

Europa Workintense

t.virag@workintense.cz

+420 702 087 408



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