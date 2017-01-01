Описание

Работа в пекарне,Прибрам ,50 км от Праги. В пекарню-кондитерскую требуются работники на производство хлебо-булочных изделий. Зарплата от 75 крон+ бесплатное проживание вблизи пекарни, премии. На производстве дегустация выпечки бесплатно для работников. Предоставим рабочий контракт на чешскую рабочую визу.Встречаем в Праге,поселяем. Только бесплатные вакансии ( также много других предложений по работе в Чехии, Венгрии). Обращайтесь - Татьяна

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408

email: t.virag@workintense.cz