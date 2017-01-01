Менеджер по продажам со знанием языков

Описание

Требуется секретарь на ресепшн, девушка до 30 лет.

Обязанности:

- Выполнение служебных поручений.

- Организация приема посетителей, планирование встреч.

- Административно-хозяйственное обеспечение.

- Прием, отправка корреспонденции.

- Ведение документооборота.

- Деловая переписка.

Требования:

- Владение русским, английским и чешским языками.

- Умение писать грамотно тексты на разные темы.

- Приятная, опрятная внешность.

- Пунктуальность, ответственность, исполнительность.

- Коммуникабельность, вежливость, приветливость.

- Уверенный пользователь ПК.

Высшее образование, можно бакалавр. Полный рабочий день.

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