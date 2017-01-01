Home Real Estate, агентство недвижимости с большим сердцем и наполеоновскими планами, ищет волшебника, который способен управлять сознанием масс людей на расстоянии.
Мы ищем человека, который:
- умеет хорошо делать все вышеперечисленное
- креативный, в то же время с аналитическим складом ума
- свободно владеет чешским и английским
- в тренде, знает все самые свежие и крутые фишки в маркетинге и знает, как их прикрутить к текущим проектам
- умеет работать в фотошопе (очень желательно)
- хочет захватить мир, соблюдая дедлайны
- не боится сложных задач и готов бросить им вызов
- вечный студент, который стремится развиваться и познавать новое
Прямо сейчас мы готовы обеспечить его интересной работой на неполный рабочий день, всеми благами цивилизации, местом в красивом офисе на Виноградах, кофе/плюшками, любовью коллег, адекватным руководством и хорошей денюжкой на мечту.
В работу входят:
Разработка стратегий и бюджетов продвижения и аргументированное их отстаивание
Настройка таргетированной рекламы (Vk, Facebook, Instagram. Google, Yandex)
Email рассылки
SEO оптимизация
Работа с Google аналитикой
Оплата по достижению KPI
Пришли мне измеримые результаты своих работ на HR@homerealestate.cz, чтобы мне захотелось пригласить тебя на собеседование или сразу распечатать контракт.
В теме письма напиши "маркетолог"
Мария Занбадарова
hr@homerealestate.cz
+420777720799