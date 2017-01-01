Маркетолог

Тип занятости Свободный график Профессия Менеджер по рекламе, Маркетолог, Интернет-маркетолог Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата 30 000 CZK Компания Home Real Estate

Описание Home Real Estate, агентство недвижимости с большим сердцем и наполеоновскими планами, ищет волшебника, который способен управлять сознанием масс людей на расстоянии.

Требования Мы ищем человека, который:

- умеет хорошо делать все вышеперечисленное

- креативный, в то же время с аналитическим складом ума

- свободно владеет чешским и английским

- в тренде, знает все самые свежие и крутые фишки в маркетинге и знает, как их прикрутить к текущим проектам

- умеет работать в фотошопе (очень желательно)

- хочет захватить мир, соблюдая дедлайны

- не боится сложных задач и готов бросить им вызов

- вечный студент, который стремится развиваться и познавать новое

Условия Прямо сейчас мы готовы обеспечить его интересной работой на неполный рабочий день, всеми благами цивилизации, местом в красивом офисе на Виноградах, кофе/плюшками, любовью коллег, адекватным руководством и хорошей денюжкой на мечту.

В работу входят:

Разработка стратегий и бюджетов продвижения и аргументированное их отстаивание

Настройка таргетированной рекламы (Vk, Facebook, Instagram. Google, Yandex)

Email рассылки

SEO оптимизация

Работа с Google аналитикой

Оплата по достижению KPI