Описание

Официальное трудоустройство в ЧЕХИИ



Предлагаем официальную работу в Чехии, широкий выбор вакансий в разных городах Чехии.

Проживание предоставляется бесплатно.

Зарплаты от 18 000 крон/месяц.



Сферы предлагаем вакансий:

-строительство

-швеи

-разнорабочие

-работа на прачечных

-работа в пекарнях

-работа на заводах

-работа на складах

и т.д.

Помогаем с получением рабочей визы в Чехию с перспективой подачи документов на рабочую карту Чехии.

Звоните/пишите за подробной информацией по поводу вакансий и по визовым вопросам:

по viber: +420 727 842 055

по skype: maria.workintense

по e-mail: m.palinchak@workintense.cz