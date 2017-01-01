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Приглашаем на работу в Чехию на производство деревянных палетов

Размещено Вчера 12:14
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сборщик мебели, Ремонтник, Слесарь
Регион
Plzeňský kraj
Город
Domažlice
Заработная плата
1 000 USD
Компания
Europa Workintense
Описание

Приглашаем на работу в Чехию на производство деревянных палетов.
Приглашаем на работу на производстве поддонов. Завод находится в г. Rožmitál pod Třemšínem (в 50 км. от г.Плзень)
Обязанности:
• производство поддонов из дерева
• работа с пневматическим пистолетом
• ручная работа с деревом и подготовка изделий к отправке
• очистка готовых изделий
• контроль качества
Зар.плата: 80 крон/час в первый месяц работы, 90 крон/час - начиная со второго месяца работы.Обеспечиваем бесплатным проживанием в общежитии, расположенном на территории завода.
График работы: посменная работа (дневные/ночные смены), длительность смены - 10-12 часов.
Выплата авансов уже через неделю работы.
Для данной вакансии помагаем в оформлении чешской рабочей визы и трудовой карты на 2 года.
Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408

Условия

Приглашаем на работу в Чехию на производство деревянных палетов.
Приглашаем на работу на производстве поддонов. Завод находится в г. Rožmitál pod Třemšínem (в 50 км. от г.Плзень)
Обязанности:
• производство поддонов из дерева
• работа с пневматическим пистолетом
• ручная работа с деревом и подготовка изделий к отправке
• очистка готовых изделий
• контроль качества

Зар.плата: 80 крон/час в первый месяц работы, 90 крон/час - начиная со второго месяца работы.Обеспечиваем бесплатным проживанием в общежитии, расположенном на территории завода.

График работы: посменная работа (дневные/ночные смены), длительность смены - 10-12 часов.
Выплата авансов уже через неделю работы.
Для данной вакансии помагаем в оформлении чешской рабочей визы и трудовой карты на 2 года.
Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408

Контакты:

Europa Workintense

t.virag@workintense.cz

+420 702 087 408



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