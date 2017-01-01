Приглашаем на работу в Чехию на производство деревянных палетов. Приглашаем на работу на производстве поддонов. Завод находится в г. Rožmitál pod Třemšínem (в 50 км. от г.Плзень) Обязанности: • производство поддонов из дерева • работа с пневматическим пистолетом • ручная работа с деревом и подготовка изделий к отправке • очистка готовых изделий • контроль качества Зар.плата: 80 крон/час в первый месяц работы, 90 крон/час - начиная со второго месяца работы.Обеспечиваем бесплатным проживанием в общежитии, расположенном на территории завода. График работы: посменная работа (дневные/ночные смены), длительность смены - 10-12 часов. Выплата авансов уже через неделю работы. Для данной вакансии помагаем в оформлении чешской рабочей визы и трудовой карты на 2 года. Обращайтесь - Татьяна тел.: +420 702 087 408 viber: +420 702 087 408

Условия

Приглашаем на работу в Чехию на производство деревянных палетов.

Приглашаем на работу на производстве поддонов. Завод находится в г. Rožmitál pod Třemšínem (в 50 км. от г.Плзень)

Обязанности:

• производство поддонов из дерева

• работа с пневматическим пистолетом

• ручная работа с деревом и подготовка изделий к отправке

• очистка готовых изделий

• контроль качества

Зар.плата: 80 крон/час в первый месяц работы, 90 крон/час - начиная со второго месяца работы.Обеспечиваем бесплатным проживанием в общежитии, расположенном на территории завода.

График работы: посменная работа (дневные/ночные смены), длительность смены - 10-12 часов.

Выплата авансов уже через неделю работы.

Для данной вакансии помагаем в оформлении чешской рабочей визы и трудовой карты на 2 года.

Обращайтесь - Татьяна

тел.: +420 702 087 408

viber: +420 702 087 408