Приглашаем на работу в Чехию на производство деревянных палетов.
Приглашаем на работу на производстве поддонов. Завод находится в г. Rožmitál pod Třemšínem (в 50 км. от г.Плзень)
Обязанности:
• производство поддонов из дерева
• работа с пневматическим пистолетом
• ручная работа с деревом и подготовка изделий к отправке
• очистка готовых изделий
• контроль качества
Зар.плата: 80 крон/час в первый месяц работы, 90 крон/час - начиная со второго месяца работы.Обеспечиваем бесплатным проживанием в общежитии, расположенном на территории завода.
График работы: посменная работа (дневные/ночные смены), длительность смены - 10-12 часов.
Выплата авансов уже через неделю работы.
Для данной вакансии помагаем в оформлении чешской рабочей визы и трудовой карты на 2 года.
Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408
Приглашаем на работу в Чехию на производство деревянных палетов.
Приглашаем на работу на производстве поддонов. Завод находится в г. Rožmitál pod Třemšínem (в 50 км. от г.Плзень)
Обязанности:
• производство поддонов из дерева
• работа с пневматическим пистолетом
• ручная работа с деревом и подготовка изделий к отправке
• очистка готовых изделий
• контроль качества
Зар.плата: 80 крон/час в первый месяц работы, 90 крон/час - начиная со второго месяца работы.Обеспечиваем бесплатным проживанием в общежитии, расположенном на территории завода.
График работы: посменная работа (дневные/ночные смены), длительность смены - 10-12 часов.
Выплата авансов уже через неделю работы.
Для данной вакансии помагаем в оформлении чешской рабочей визы и трудовой карты на 2 года.
Обращайтесь - Татьяна
тел.: +420 702 087 408
viber: +420 702 087 408
Europa Workintense
t.virag@workintense.cz
+420 702 087 408