Свадебный салон в Праге ищет швею

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Размещено 03 октября 14:22
Тип занятости
Полный день
Профессия
Закройщик(ца), Модельер-конструктор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Описание
Звонить по телефону 774 060 300.
Контакты:
Oleg
z.stekhnovych@gmail.com
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