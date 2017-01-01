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Свадебный салон в Праге ищет швею

Размещено 03 октября 14:22
Тип занятости
Полный день
Профессия
Закройщик(ца), Модельер-конструктор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Описание

Звонить по телефону 774 060 300.

Контакты:

Oleg

z.stekhnovych@gmail.com



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