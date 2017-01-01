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позицию Бухгалтер по учету зарплат
SLT EUROPE s.r.o.
Praha 2

Бухгалтер

Размещено 05 октября 16:47
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
SLT EUROPE s.r.o.
Описание

Мы являемся компанией, выступающей на Чешском рынке бухгалтерских услуг вот уже 5 лет.
В настоящее время мы расширяем наш коллектив и ищем в свою команду нового/новую коллегу на позицию Бухгалтерa.
У Вас есть опыт работы на позиции БУХГАЛТЕРОМ, желаете постоянно учиться чему-то новому, добиваться карьерного и личностного роста и быть частью непрерывно растущей компании? Тогда пришлите нам свое резюме, а также мотивационное письмо на электроный адрес: info@slt.cz , потому что, возможно, мы ищем именно Вас!

Требования

- Владение письменным и устным Чешским языком на уровне В1 и выше
- Умение работать в программе Money S большое преимущество
- Обязательное знание Бухгалтерии в соответствии с Чешским законодательством !
- Опыт работы Бухгалтером минимум 3 года
- Свободное владение ПК и офисными программами
- Пунктуальность, ответственность в работе с документами

Условия

- Чистая Зарплата от 30000 до 40000 крон после прохождения испытательного периода
- Возможность профессионального и карьерного роста
- Оплата отпуска, больничного листа
- Предоставление рабочего телефона
- Дружный коллектив
- Комфортабельный офис в центре Праги

Дополнительная информация

ОБЯЗАННОСТИ:
- Организация работы по постановке и ведению бухгалтерского учета;
- Обеспечение своевременного и точного отражения на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций, движения активов, формирования доходов и расходов, выполнения обязательств
- Подготовка квартальных, месячных НДС отчетов, подготовка и подача годовых отчетов
- Заполнение и подача отчетов связанных с продажей/покупкой недвижимости;
- Заполнение и подача отчетности по транспортному налогу;
- Ведение учета фирм, требующих специализированного учета
- Анализ информации по деятельности фирм, принятие решений по вариантам оптимизации деятельности
- Обработка документов фирм, занимающихся импортом-экспортом
- Обеспечение контроля за соблюдением порядка оформления первичных учетных документов
- Участие в проведении финансового анализа и формировании налоговой политики на основе данных бухгалтерского учета и отчетности;
- Участие в прохождении проверок из налоговой инстанции
- Подготовка необходимой бухгалтерской и статистической отчетности;

Контакты:

Yana Lyubova

info@slt.cz

608 731 881



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