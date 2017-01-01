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Вакансия на Web Программиста
Praha 1

Вакансия на Web Программиста

Размещено 09 октября 09:30
Тип занятости
Полный день
Профессия
Web-программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Цель работы:
- Поддержка, наполнение и доработка существующих сайтов.
- Поддержка компьютеров на базе OS Windows, поддержка орг. техники.
- SEO оптимизация сайта
Требования:
- Продвинутое знание CMS Wordpress. Умение самому сверстать тему или написать простенький плагин.
- Знания: html, js, jqeury, sass, bootstrap, bower, photoshop, gulp (или аналогов) Понимание php и sql.
- Понимание, как работает visual composer и revolution slider.
- продвинутое знание CMS Wordpress.
- Знания: PHP, HTML, базы данных SQL.
Условия:
- работа на полную ставку
- работа в офисе
- место нахождение офиса: Прага
Предлагаем:
- работа в молодом коллективе
- соответствующий оклад
- возможность ненормированного графика работы

Резюме (с фото) отправлять на адрес: msmpraha@seznam.cz

Контакты:

Евгений

msmpraha@seznam.cz



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