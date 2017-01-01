Мастера по гипсокартону, опалубщики, арматурщики

Описание

Для работы на строительство в Чехии (Прага и за Прагой) требуются мастера универсалы по : гипсокартону, фасаду, штукатурке, опалубке и арматурщики.

10 — 12 часов/день — 6 дней в неделю. Оплата от 120 до 150 корун/час (в зависимости от ваших умений.)

Жилье предоставляет работодатель из зарплаты за 3500 корун/месяц. Можно брать авансы 2 тис. корун в неделю. Зарплата раз в месяц до 15 числа.

По всех вопросах: +380987727851 Иван (мобильный номер).

Так же Viber +380987727851 Иван / +380989952282 Инна

Почта : ivankooo@list.ru