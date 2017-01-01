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Мастера по гипсокартону, опалубщики, арматурщики

Размещено 10 октября 12:20
Тип занятости
Полный день
Профессия
Арматурщик, Строитель, Инженер-строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
35 000 CZK
Описание

Для работы на строительство в Чехии (Прага и за Прагой) требуются мастера универсалы по : гипсокартону, фасаду, штукатурке, опалубке и арматурщики.

10 — 12 часов/день — 6 дней в неделю. Оплата от 120 до 150 корун/час (в зависимости от ваших умений.)

Жилье предоставляет работодатель из зарплаты за 3500 корун/месяц. Можно брать авансы 2 тис. корун в неделю. Зарплата раз в месяц до 15 числа.

По всех вопросах: +380987727851 Иван (мобильный номер).

Так же Viber +380987727851 Иван / +380989952282 Инна

Почта : ivankooo@list.ru

Требования

Опыт работы в строительстве минимум 1 год

Контакты:

Іван Шуфлен

ivankooo@list.ru

+380987727851 (Viber)



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