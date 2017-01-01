Финансовый менеджер

Описание

Застройщик и агенство недвижимости GARTAL объявляет конкурс на вакансию финансового менеджера.

Мы предлагаем:

- работу в стабильной компании (на рынке с 2002 г.) в молодом мультиязычном коллективе,

- офис в центре Праги (ст.м. „Křižíkova") с оборудованным рабочим местом: ноутбук, мобильный телефон, бесплатные чаепития и кофепития,

- график работы – ПН-ПТ с 9:00 – 18:00,

- достойные условия труда,

- З/П: 30 000 крон,

- перспективы карьерного роста.

Требования:

- высшее экономическое или финансовое образование,

- опыт работы на аналогичной позиции не менее 2 лет,

- знание основ чешского бухгалтерского, налогового и управленческого учёта,

- владение экономическими знаниями, методами и методиками проведения экономического анализа,

- продвинутый пользователь ПК (MS Office (Excel, Word и т.д.)),

- знание чешского языка,

- личные качества: аналитический склад ума, ответственность, внимательность, пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность.

Обязанности:

- планирование и контроль финансовой деятельности компании,

- ведение финансовой отчетности,

- финансовая аналитика,

- поиск решений, обеспечивающих текущую экономическую устойчивость,

- формирование эффективных и информационных систем,

- сотрудничество с банками.

Присылайте свое резюме на hr@gartal.cz