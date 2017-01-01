C# Software Developer

Описание

Veeam Software открыла R&D центр в Праге, который готов принять новых сотрудников.

В наш новый офис мы ищем бесстрашного и талантливого C# разработчика, который питает страсть к программированию, сложным задачам и стремится расти в высокопрофессиональном коллективе.

Обязанности:

Разработка бизнес логики продуктов компании в сфере виртуализации;

Разработка нового, развитие и поддержка существующего функционала;

Реализация функционала на уровне крупных частей продукта;

Участие и самостоятельная разработка архитектуры компонентов продукта.