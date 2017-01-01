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Veeam Software (Czech Republic) s.r.o.

C# Software Developer

Размещено 17 октября 13:02
Тип занятости
Полный день
Профессия
Тестировщик, Программист, Back-end программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 8
Заработная плата
не указана
Описание

Veeam Software открыла R&D центр в Праге, который готов принять новых сотрудников.

В наш новый офис мы ищем бесстрашного и талантливого C# разработчика, который питает страсть к программированию, сложным задачам и стремится расти в высокопрофессиональном коллективе.

Обязанности:
Разработка бизнес логики продуктов компании в сфере виртуализации;
Разработка нового, развитие и поддержка существующего функционала;
Реализация функционала на уровне крупных частей продукта;
Участие и самостоятельная разработка архитектуры компонентов продукта.

Требования

Высшее техническое образование;
Опыт разработки коммерческого ПО от 2 лет;
Уверенное владение языком C#;
Глубокое понимание платформы Windows (.NET, Win API);
Глубокое понимание структур данных и алгоритмов;
Владение принципами проектирования и разработки ПО;
Опыт разработки архитектуры компонентов продукта;
Хорошее знание SQL, T-SQL, опыт работы с коммерческой БД;
Технический английский (чтение технической документации и литературы);

Дополнительные навыки:
Опыт разработки под виртуальную инфраструктуру (VMware vSphere, Microsoft Hyper-V);
Опыт коммерческой разработки коробочных продуктов.

Условия

Сложные и интересные задачи;
Обширные возможности для профессионального и карьерного роста;
Отсутствие формализма и бюрократии;
Гибкий график работы;
Premium Медицинская страховка;
MultiSport карточка;
Стравенки (meal vouchers);
Корпоративные выезды, релиз-пати;
Чай, кофе, печенье.

Контакты:

Алиса Стрельникова

alisa.strelnikova@veeam.com



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