В связи с запуском новая платежная система Maxipay.eu ищет менеджера по работе с клиентами в офис в Праге. Официальное трудоустройство на полставки (4-5 рабочих часов), график работы оговаривается. З/п в первые месяцы – 350 евро с последующим увеличение.
Email – admin@maxipay.eu
Требования: 19-35 лет, хорошее знание чешского, также приветствуется знание английского, свободное владение компьютером и интернетом, понимание современных финансовых технологий. Рассмотрим кандидатуры студентов.
Обязанности: физическая верификация клиентов, обработка документов,работа с базой данных, ответы на телефонные звонки.
Aheyev Dmytro
admin@maxipay.eu