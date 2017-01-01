Описание

В связи с запуском новая платежная система Maxipay.eu ищет менеджера по работе с клиентами в офис в Праге. Официальное трудоустройство на полставки (4-5 рабочих часов), график работы оговаривается. З/п в первые месяцы – 350 евро с последующим увеличение.

Email – admin@maxipay.eu