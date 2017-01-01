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Финансовый менеджер
GARTAL
Praha 1

менеджера по работе с клиентами

Размещено 19 октября 20:42
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Финансовый менеджер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
350 EUR
Компания
Maxipay.eu
Описание

В связи с запуском новая платежная система Maxipay.eu ищет менеджера по работе с клиентами в офис в Праге. Официальное трудоустройство на полставки (4-5 рабочих часов), график работы оговаривается. З/п в первые месяцы – 350 евро с последующим увеличение.
Email – admin@maxipay.eu

Требования

Требования: 19-35 лет, хорошее знание чешского, также приветствуется знание английского, свободное владение компьютером и интернетом, понимание современных финансовых технологий. Рассмотрим кандидатуры студентов.

Условия

Обязанности: физическая верификация клиентов, обработка документов,работа с базой данных, ответы на телефонные звонки.

Контакты:

Aheyev Dmytro

admin@maxipay.eu



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