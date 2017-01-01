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Административный работник

Размещено 20 октября 11:23
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
22 000 CZK
Описание

В Lekvi Group на постоянную работу требуется административный сотрудник.
Обязанности: Администратирование бизнес-процессов, прием - выдача наличных, оперативный учет средств, ведение документации, выполнение поручений менеджмента.
Уверенный пользователь ПК ( MS office), желательно знание основ бухгалтерии . Ответственность, внимательность к деталям . Начните свое письмо со слов " отличное начало" . Стрессоустойчивость. Легальное пребывание в ЧР.
Предалагаем: Стабильную работу,комфортное рабочее место, оплачиваемый телефон, ноутбук, стартовая з/п 22 000 Кч.

Требования

Требования: высшее образование или студент выше 3-го курса, знание русского, чешского языка ( B2-C1).

Условия

Отправляйте резюме с фото на hr@lekvi.cz

Контакты:

Владимир Резниченко

hr@lekvi.cz



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