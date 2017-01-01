Административный работник 

Описание

В Lekvi Group на постоянную работу требуется административный сотрудник.

Обязанности: Администратирование бизнес-процессов, прием - выдача наличных, оперативный учет средств, ведение документации, выполнение поручений менеджмента.

Уверенный пользователь ПК ( MS office), желательно знание основ бухгалтерии . Ответственность, внимательность к деталям . Начните свое письмо со слов " отличное начало" . Стрессоустойчивость. Легальное пребывание в ЧР.

Предалагаем: Стабильную работу,комфортное рабочее место, оплачиваемый телефон, ноутбук, стартовая з/п 22 000 Кч.