Административный работник 

В Lekvi Group на постоянную работу требуется административный сотрудник.
Обязанности: Администратирование бизнес-процессов, прием - выдача наличных, оперативный учет средств, ведение документации, выполнение поручений менеджмента.
Уверенный пользователь ПК ( MS office), желательно знание основ бухгалтерии . Ответственность, внимательность к деталям . Начните свое письмо со слов " отличное начало" . Стрессоустойчивость. Легальное пребывание в ЧР.
Предалагаем: Стабильную работу,комфортное рабочее место, оплачиваемый телефон, ноутбук, стартовая з/п 22 000 Кч.
Требования: высшее образование или студент выше 3-го курса, знание русского, чешского языка ( B2-C1).
Отправляйте резюме с фото на hr@lekvi.cz
Владимир Резниченко
hr@lekvi.cz