БЕСПЛАТНЫЕ вакансии ГОРНИЧНЫХ в отели при казино

Описание

БЕСПЛАТНЫЕ ВАКАНСИИ. ПРИГЛАШАЕМ ГОРНИЧНЫХ в отели при казино . Адекватные женщины до 44 лет,приятной внешности.Работа в Плзеньском крае на границе с Германией .Минимальная зарплата от 26 000 крон на руки чистыми. Оплата почасовая- 100 крон в час. В среднем наработка составляет -312 часов в месяц. Четыре выходных в месяц .Зарплату выплачиваем еженедельно для обладателей польских рабочих виз.Для горничных, знание иностранного языка не обязательно. Чистоплотность и желание работать . Комфортные условия проживания в отдельных домах. Принимаем на работу по паспортам ЕС, ПМЖ в Чехии или чешской рабочей визе. Также можно работать по польским рабочим визам. Легализация польской рабочей визы по приезду.Бронируем билет до Праги . Встречаем в Праге на Флоренс . Обращайтесь за подробным описанием вакансии по тел:+ 380967297992, тел. и вайбер+ 380995514798, Skype: alexander33606