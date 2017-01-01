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БЕСПЛАТНЫЕ вакансии ГОРНИЧНЫХ в отели при казино

Размещено 20 октября 12:43
Тип занятости
Полный день
Профессия
Горничная
Регион
Plzeňský kraj
Город
Tachov
Заработная плата
26 000 CZK
Компания
Donbas EU
Описание

БЕСПЛАТНЫЕ ВАКАНСИИ. ПРИГЛАШАЕМ ГОРНИЧНЫХ в отели при казино . Адекватные женщины до 44 лет,приятной внешности.Работа в Плзеньском крае на границе с Германией .Минимальная зарплата от 26 000 крон на руки чистыми. Оплата почасовая- 100 крон в час. В среднем наработка составляет -312 часов в месяц. Четыре выходных в месяц .Зарплату выплачиваем еженедельно для обладателей польских рабочих виз.Для горничных, знание иностранного языка не обязательно. Чистоплотность и желание работать . Комфортные условия проживания в отдельных домах. Принимаем на работу по паспортам ЕС, ПМЖ в Чехии или чешской рабочей визе. Также можно работать по польским рабочим визам. Легализация польской рабочей визы по приезду.Бронируем билет до Праги . Встречаем в Праге на Флоренс . Обращайтесь за подробным описанием вакансии по тел:+ 380967297992, тел. и вайбер+ 380995514798, Skype: alexander33606

Контакты:

Alexander

azemancz@gmail.com

+380995514798



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