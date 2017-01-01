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Добрый день примем в дружный колектив водителе для работы в такси с категорией В 775 504 554. 725 518 461 Александр или писать в лс

Размещено 21 октября 13:10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Таксист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
UBER
Описание

Добрый день примем в дружный колектив водителе для работы в такси с категорией В
775 504 554. 725 518 461 Александр или писать в лс

Требования

Добрый день примем в дружный колектив водителе для работы в такси с категорией В
775 504 554. 725 518 461 Александр или писать в лс

Условия

Добрый день примем в дружный колектив водителе для работы в такси с категорией В
775 504 554. 725 518 461 Александр или писать в лс

Дополнительная информация

Добрый день примем в дружный колектив водителе для работы в такси с категорией В

Контакты:

Александр

Oleksandr.holovchenko@seznam.cz

775 504 554. 725 518 461



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