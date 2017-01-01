Добрый день примем в дружный колектив водителе для работы в такси с категорией В 775 504 554. 725 518 461 Александр или писать в лс

Тип занятости Полный день Профессия Таксист Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 30 000 CZK Компания UBER

Описание Добрый день примем в дружный колектив водителе для работы в такси с категорией В

775 504 554. 725 518 461 Александр или писать в лс

Требования Добрый день примем в дружный колектив водителе для работы в такси с категорией В

775 504 554. 725 518 461 Александр или писать в лс

Условия Добрый день примем в дружный колектив водителе для работы в такси с категорией В

775 504 554. 725 518 461 Александр или писать в лс