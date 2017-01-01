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Требуется в новую клинику IVF Главный врач

Размещено 22 октября 15:16
Тип занятости
Полный день
Профессия
Главный врач
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

- руководство работой клиники
- прием пациентов
- ведение медицинской документации
- назначение исследований
- работа в программе медицинского учреждения

Требования

- в/о
- общий стаж врачебной практики не менее 5-ти лет
- наличие всех необходимых документов, позволяющих вести медицинскую практику
- наличие документов по специализации «Организация и управление охраной здоровья»
- желательно наличие документов по специализации «Акушерство и гинекология»
- знание английского языка на разговорном уровне будет преимуществом
- уверенный пользователь ПК
- желание обучаться и повышать квалификацию

Условия

- официальное трудоустройство
- социальные гарантии
- своевременная выплата заработной платы
- новый современный офис

Дополнительная информация

Просьба заинтересовавшихся послать запрос на электронную почту указанную в объявлении и Кандидату будет отправлена анкета для заполнения.

Контакты:

Popov Vyacheslav

s3009904@gmail.com



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