Требуется в новую клинику IVF Главный врач

- руководство работой клиники
- прием пациентов
- ведение медицинской документации
- назначение исследований
- работа в программе медицинского учреждения
- в/о
- общий стаж врачебной практики не менее 5-ти лет
- наличие всех необходимых документов, позволяющих вести медицинскую практику
- наличие документов по специализации «Организация и управление охраной здоровья»
- желательно наличие документов по специализации «Акушерство и гинекология»
- знание английского языка на разговорном уровне будет преимуществом
- уверенный пользователь ПК
- желание обучаться и повышать квалификацию
- официальное трудоустройство
- социальные гарантии
- своевременная выплата заработной платы
- новый современный офис
Просьба заинтересовавшихся послать запрос на электронную почту указанную в объявлении и Кандидату будет отправлена анкета для заполнения.
Popov Vyacheslav
s3009904@gmail.com