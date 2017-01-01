Требуется в новую клинику IVF Главный врач

Требования

- в/о

- общий стаж врачебной практики не менее 5-ти лет

- наличие всех необходимых документов, позволяющих вести медицинскую практику

- наличие документов по специализации «Организация и управление охраной здоровья»

- желательно наличие документов по специализации «Акушерство и гинекология»

- знание английского языка на разговорном уровне будет преимуществом

- уверенный пользователь ПК

- желание обучаться и повышать квалификацию