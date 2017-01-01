врач репродуктолог

- прием пациентов
- ведение медицинской документации
- назначение исследований
- работа в программе медицинского учреждения
- в/о
- общий стаж врачебной практики не менее 3-х лет
- наличие всех необходимых документов, позволяющих вести медицинскую практику
- наличие документов по специализации «Акушерство и гинекология»
- наличие документов по специализации УЗД
- знание английского языка на разговорном уровне будет преимуществом
- уверенный пользователь ПК
- желание обучаться и повышать квалификацию
- официальное трудоустройство
- социальные гарантии
- своевременная выплата заработной платы
- новый современный офис
просьба заинтересовавшихся отправить письмо на email и мы в ответ пришлем анкету для заполнения
Vyacheslav Popov
s3009904@gmail.com