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Эмбриолог в лабораторию вспомогательных репродуктивных технологий (из числа врачей)
Praha 1

врач репродуктолог

Размещено 22 октября 15:28
Тип занятости
Полный день
Профессия
Гинеколог
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

- прием пациентов
- ведение медицинской документации
- назначение исследований
- работа в программе медицинского учреждения

Требования

- в/о
- общий стаж врачебной практики не менее 3-х лет
- наличие всех необходимых документов, позволяющих вести медицинскую практику
- наличие документов по специализации «Акушерство и гинекология»
- наличие документов по специализации УЗД
- знание английского языка на разговорном уровне будет преимуществом
- уверенный пользователь ПК
- желание обучаться и повышать квалификацию

Условия

- официальное трудоустройство
- социальные гарантии
- своевременная выплата заработной платы
- новый современный офис

Дополнительная информация

просьба заинтересовавшихся отправить письмо на email и мы в ответ пришлем анкету для заполнения

Контакты:

Vyacheslav Popov

s3009904@gmail.com



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