врач репродуктолог

Требования

- в/о

- общий стаж врачебной практики не менее 3-х лет

- наличие всех необходимых документов, позволяющих вести медицинскую практику

- наличие документов по специализации «Акушерство и гинекология»

- наличие документов по специализации УЗД

- знание английского языка на разговорном уровне будет преимуществом

- уверенный пользователь ПК

- желание обучаться и повышать квалификацию