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Donbas EU
Tachov

РАБОТА В ЧЕХИИ-МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ.РАБОТНИК ГОСТИНИЦЫ - УБОРЩИЦА,ПОМОЩНИЦА НА КУХНЕ.

Размещено Вчера 10:11
Тип занятости
Полный день
Профессия
Горничная
Регион
Plzeňský kraj
Город
Tachov
Заработная плата
26 000 CZK
Компания
Donbas EU
Описание

РАБОТА В ЧЕХИИ-МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ.РАБОТНИК ГОСТИНИЦЫ - УБОРЩИЦА,ПОМОЩНИЦА НА КУХНЕ.

Девушки и женщины в возрасте до 40 лет, желание работать, с пониманием технологии уборки (желательно, но не обязательно), чешский язык (желательно), чешская, польская рабочие визы или паспорт гражданина ЕС. 300 часов и больше. З/п - 100 крон в час + чаевые, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! Жильем обеспечивает работодатель. ВАКАНСИЯ БЕСПЛАТНАЯ! Для дополнительной информации:
Тел.+380967297992,тел. и вайбер +380995514798, Skype:alexander33606

Контакты:

Alexander

azemancz@gmail.com

+380995514798



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