Описание

РАБОТА В ЧЕХИИ-МАРИАНСКЕ ЛАЗНЕ.РАБОТНИК ГОСТИНИЦЫ - УБОРЩИЦА,ПОМОЩНИЦА НА КУХНЕ.

Девушки и женщины в возрасте до 40 лет, желание работать, с пониманием технологии уборки (желательно, но не обязательно), чешский язык (желательно), чешская, польская рабочие визы или паспорт гражданина ЕС. 300 часов и больше. З/п - 100 крон в час + чаевые, ЕЖЕНЕДЕЛЬНО! Жильем обеспечивает работодатель. ВАКАНСИЯ БЕСПЛАТНАЯ! Для дополнительной информации:

Тел.+380967297992,тел. и вайбер +380995514798, Skype:alexander33606