Требуется инженер электронщик по ремонту телефонов, ноутбуков и техники Apple

Тип занятости Полный день Профессия Тестировщик, Специалист технической поддержки Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата не указана Компания NB1

Описание Диагностика и ремонт телефонов, компьютерной техники (приоритет - iPhone);

Установка и настройка программного обеспечения;

Подбор и заказ запчастей;

Ведение учета ремонтов в базе данных.

Требования Опыт диагностики (умение выявить неисправность!) и ремонта ноутбуков, айфонов "на потоке" - обязателен от 2х лет;

Знание электроники;

Умение пользоваться паяльником, владение бесконтактной пайкой;

Английский технический - как "плюс":

Легальное пребывание в Чехии