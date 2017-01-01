Требуется инженер электронщик по ремонту телефонов, ноутбуков и техники Apple

Диагностика и ремонт телефонов, компьютерной техники (приоритет - iPhone);
Установка и настройка программного обеспечения;
Подбор и заказ запчастей;
Ведение учета ремонтов в базе данных.
Опыт диагностики (умение выявить неисправность!) и ремонта ноутбуков, айфонов "на потоке" - обязателен от 2х лет;
Знание электроники;
Умение пользоваться паяльником, владение бесконтактной пайкой;
Английский технический - как "плюс":
Легальное пребывание в Чехии
Оплата труда сдельно премиальная;
Сумма зарплаты зависит от выработки 50% + премии
График работ - пятидневка, с11:00 до 19:00;
Офис в шаговой доступности от ст.м. Jiřího z Poděbrad
Полный рабочий день
На территории работодателя
okolnichnikov@gmail.com
773004422