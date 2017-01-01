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Veeam Software (Czech Republic) s.r.o.
Praha 8

Требуется инженер электронщик по ремонту телефонов, ноутбуков и техники Apple

Размещено Вчера 17:44
Тип занятости
Полный день
Профессия
Тестировщик, Специалист технической поддержки
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
NB1
Описание

Диагностика и ремонт телефонов, компьютерной техники (приоритет - iPhone);
Установка и настройка программного обеспечения;
Подбор и заказ запчастей;
Ведение учета ремонтов в базе данных.

Требования

Опыт диагностики (умение выявить неисправность!) и ремонта ноутбуков, айфонов "на потоке" - обязателен от 2х лет;
Знание электроники;
Умение пользоваться паяльником, владение бесконтактной пайкой;
Английский технический - как "плюс":
Легальное пребывание в Чехии

Условия

Оплата труда сдельно премиальная;
Сумма зарплаты зависит от выработки 50% + премии
График работ - пятидневка, с11:00 до 19:00;
Офис в шаговой доступности от ст.м. Jiřího z Poděbrad
Полный рабочий день
На территории работодателя

Контакты:

okolnichnikov@gmail.com

773004422



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