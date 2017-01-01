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работник на склад

Размещено 24 октября 16:38
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Описание

Примем работников на склад с електроникой ( для сбора, обработки, сортировки товара ). Рабочий график 8 часов , двухсменный провоз. Жилье предоставляем бесплатно, извоз на работу бесплатный, 90крон/час + бесплатный обед и питьевой режим напротяжения рабочего дня. Работа подходить только для граждан ЕС, трывалый побыт, преходный побыт. За более подробной информацией обращайтесь:
тел.: +420 727 842 055
viber: +420 727 842 055
email: m.palinchak@workintense.cz
skype: maria.workintense

Контакты:

Europa Workintense

m.palinchak@workintense.cz

+420 727 842 055



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