Финансовый менеджер

Застройщик и агенство недвижимости GARTAL объявляет конкурс на вакансию финансового менеджера.
Мы предлагаем:
- работу в стабильной компании (на рынке с 2002 г.) в молодом мультиязычном коллективе,
- офис в центре Праги (ст.м. „Křižíkova") с оборудованным рабочим местом: ноутбук, мобильный телефон, бесплатные чаепития и кофепития,
- график работы – ПН-ПТ с 9:00 – 18:00,
- достойные условия труда,
- З/П: 30 000 крон,
- перспективы карьерного роста.
Требования:
- высшее экономическое или финансовое образование,
- опыт работы на аналогичной позиции не менее 2 лет,
- знание основ чешского бухгалтерского, налогового и управленческого учёта,
- владение экономическими знаниями, методами и методиками проведения экономического анализа,
- продвинутый пользователь ПК (MS Office (Excel, Word и т.д.)),
- знание чешского языка,
- личные качества: аналитический склад ума, ответственность, внимательность, пунктуальность, стрессоустойчивость, исполнительность.
Обязанности:
- планирование и контроль финансовой деятельности компании,
- ведение финансовой отчетности,
- финансовая аналитика,
- поиск решений, обеспечивающих текущую экономическую устойчивость,
- формирование эффективных и информационных систем,
- сотрудничество с банками.
Присылайте свое резюме на hr@gartal.cz
GARTAL
hr@gartal.cz